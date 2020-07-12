Через карантинні заходи економіка України продовжує падати. Аналітики Reuters вважають, що падіння за квітень-червень склало 10%. У третьому та четвертому кварталі ситуація теж буде негативна, але вже краща.

Падіння економіки України

Економіка України продемонструє падіння на 10% у другому кварталі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це відбудеться через карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. При цьому повне відновлення за наступні шість місяців неможливе, вважають аналітики Reuters, пише finance.ua.

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Таким чином, 2020 рік ознаменується для України найбільшим економічним обвалом з 2014 року.

Цифри економічної активності, швидше за все, покажуть весь масштаб кризи. Ми очікуємо, що скорочення поглибиться до 10% в порівнянні з минулим роком у другому кварталі,

– повідомили виданню аналітики інвестиційної компанії ICU.

Аналітики припускають, що хороші успіхи українського аграрного сектора, який вже почав збирати урожай, можуть пом’якшити економічні збитки від пандемії коронавірусу. Але споживчий попит і інвестиційна активність в 2020 році буде слабкою.

Чого чекати у другому півріччі

Експерти прогнозують, що в третьому кварталі український ВВП скоротиться на 5,5%, а в четвертому – на 3% в порівнянні з попереднім роком.

12 аналітиків, яких опитало агентство Reuters, вважають, що за підсумками 2020 року скорочення економіки України становитиме 6,5% в порівнянні зі зростанням на 3,2% в 2019-му. В Україні ж очікують падіння на 4,8%.

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Ми прогнозуємо, що ВВП почне відновлюватися в третьому кварталі 2020 року, але дуже повільно через низькі доходи і обережну поведінку споживачів та інвесторів,

– повідомили в ICU.