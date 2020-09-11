Економіка Британії зазнала рекордних падінь на початку поширення пандемії у світі, але зараз країна йде на відновлення. Чого чекати далі, читайте на Фінанси 24.

Економіка Великобританії зросла на 6,6% у липні в місячному вираженні. Такий ріст настав після рекордних падінь внаслідок карантинних заходів, пише CNBC.

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Це був очікуваний ріст, позаяк економісти, опитані Reuters, прогнозували ріст в 6,7%. У червні економіка Великобританія у місячному вираженні теж зросла – на 8,7%, а у травні – на 2,4% після рекордного падіння у квітні – на 20%.

Хоча вона стабільно продовжує шлях до відновлення, економіка Великобританії все ще повинна наздогнати майже половину ВВП, втраченого з моменту початку пандемії,

– заявив директор економічної статистики ONS Дарен Морган.

ВВП Великобританії в липні на 18,6% перевищив показник у квітні 2020 року, але залишився на 11,7% нижче допандемічного рівня, тобто показника лютого.

Томас П'ю, британський економіст Capital Economics, заявив, що, хоча липневий ріст дещо сповільнився у порівнянні з попереднім місяцем, це все ще свідчить те, що рекордне падіння ВВП у другому кварталі буде супроводжуватися рекордним ростом у третьому. ВВП Великобританії скоротився на 20,4% у другому кварталі 2020 року.

Однак липень був, мабуть, останнім періодом значного росту. І повного відновлення не вдасться досягти до початку 2022 року. Саме тому, вважаємо, що Банк Англії розширить політику кількісного пом'якшення ще загалом на 250 мільярдів фунтів,

– прогнозує П'ю.

Такому відновленню економіки Великобританія завдячує пом'якшенню карантинних заходів. Зокрема, активність у секторі проживання та харчування зросла на 140,8% у порівнянні з попереднім місяцем у липні, сприяючи зростанню загального обсягу послуг на 6,1%.