ВВП Великобританії рекордно виріс у третьому кварталі – на 15,5%. Проте у порівнянні з 2019 роком ВВП Об'єднаного Королівства все ще низький.

Рекордний ріст ВВП відбувся одразу після різкого обвалу. У другому кварталі економіка Великобританії втратила 19,8%, повідомляє CNBC. Це абсолютні рекорди як росту, так і падіння, починаючи з 1955 року, відколи ведуть статистику.

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Стрімке зростання економіки Великобританії свідчить про тенденцію відновлення від кризи, яку спричинив коронавірус. Як і інші країни, в яких спалахнув COVID-19, Великобританія ввела локдаун, через що і відбувся економічний спад.

Чи продовжить економіка Великобританії рости

ВВП за третій квартал хоч і рекордно виріс, але все на 9,6% нижчий ніж в аналогічний період минулого року. Щобільше, щомісячне зростання у третьому кварталі сповільнилося: у липні ВВП виріс на 6,3%, у серпня на 2,2%, а у вересні – всього на 1,1%.

Через другу хвилю коронавірусу Великобританія знову ввела локдаун щонайменше до 2 грудня. Тож очікують, що останні місяці року відзначаться падінням ВВП.

Кінцевий термін для Великої Британії та ЄС досягти згоди щодо своїх торгових відносин після Brexit також швидко наближається. І якщо домовленостей не досягнуть, це призведе до подальшого економічного падіння.

Велика Британія наразі на 8 місці у світі за кількість інфікованих COVID-19 – 1,26 мільйона осіб вже захворіли. З них 50 тисяч померли.