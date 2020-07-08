Падіння буде ще гіршим: Єврокомісія змінила прогноз щодо ВВП для ЄС
Через повільне зняття карантинних заходів економіка Євросоюзу буде відновлюватися повільніше, ніж очікували.
ВВП за прогнозами Єврокомісії
ВВП Єврозони цьогоріч може впасти на рекордні 8,7% за пронозами Єврокомісії, передає Новое Время.
Попередній прогноз, опублікований в травні, передбачав зниження економіки регіону на 7,7% у поточному році.
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Також Єврокомісія прогнозує скорочення ВВП Євросоюзу на 8,3% за підсумками 2020 року проти 7,4% у попередньому прогнозі.
Спад в економіці Євросоюзу в цьому році буде глибоким в зв’язку з наслідками пандемії коронавіруса, незважаючи на швидкі і масштабні заходи, прийняті як на рівні ЄС, так і на рівні самих держав регіону,
— наголошують в Єврокомісії.
Причиною погіршення прогнозу щодо ВВП є повільне скасування карантинних обмежень, які ввели для стримування поширення COVID-19.
Чого чекати у 2021
У 2021 році економіка єврозони почне відновлюватися і виросте на 6,1%, а Євросоюзу — на 5,8%. Раніше прогнозували ріст у 6,3% та 6,1% відповідно.
Другий квартал – найгірший
Найбільш серйозним падіння ВВП буде в другому кварталі 2020 року (квітень – червень), оскільки саме на цей період припали найсерйозніші обмеження, вважають в Єврокомісії.
Дані за травень і червень дозволяють припустити, що найгірше вже позаду. Відновлення економіки буде набирати силу в другому півріччі, проте його темпи будуть відрізнятися в різних країнах ЄС,
— зазначають в Єврокомісії.
Інфляція у Європі також ростиме:
- Єврозона – 0,3% (раніше вважали 0,2%).
- ЄС – 0,6% (так само вважали і раніше).
У 2021 вона буде ще вищою – 1,1% та 1,3% відповідно.
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