Через повільне зняття карантинних заходів економіка Євросоюзу буде відновлюватися повільніше, ніж очікували.

ВВП за прогнозами Єврокомісії

ВВП Єврозони цьогоріч може впасти на рекордні 8,7% за пронозами Єврокомісії, передає Новое Время.

Попередній прогноз, опублікований в травні, передбачав зниження економіки регіону на 7,7% у поточному році.

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Також Єврокомісія прогнозує скорочення ВВП Євросоюзу на 8,3% за підсумками 2020 року проти 7,4% у попередньому прогнозі.

Спад в економіці Євросоюзу в цьому році буде глибоким в зв’язку з наслідками пандемії коронавіруса, незважаючи на швидкі і масштабні заходи, прийняті як на рівні ЄС, так і на рівні самих держав регіону,

— наголошують в Єврокомісії.

Причиною погіршення прогнозу щодо ВВП є повільне скасування карантинних обмежень, які ввели для стримування поширення COVID-19.

Чого чекати у 2021

У 2021 році економіка єврозони почне відновлюватися і виросте на 6,1%, а Євросоюзу — на 5,8%. Раніше прогнозували ріст у 6,3% та 6,1% відповідно.

Єврозона – це 19 європейських держав з офіційною валютою євро.

Другий квартал – найгірший

Найбільш серйозним падіння ВВП буде в другому кварталі 2020 року (квітень – червень), оскільки саме на цей період припали найсерйозніші обмеження, вважають в Єврокомісії.

Дані за травень і червень дозволяють припустити, що найгірше вже позаду. Відновлення економіки буде набирати силу в другому півріччі, проте його темпи будуть відрізнятися в різних країнах ЄС,

— зазначають в Єврокомісії.

Інфляція у Європі також ростиме:

Єврозона – 0,3% (раніше вважали 0,2%).

ЄС – 0,6% (так само вважали і раніше).

У 2021 вона буде ще вищою – 1,1% та 1,3% відповідно.

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