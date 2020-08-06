Долар одна із найстабільніших валют світу, яка носить статус світової резервної. Перший долар випустили у 1914, а через 60 років валюта стала світовою.

Що це означає та як доларі став світовою валютою, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Народження та зростання долара

Перший долар

Федеральний резервний банк створили у 1913 у відповідь на ненадійність та нестабільність валютної системи на основі банкнот, випущених окремими банками. У 1914 надрукували перший американський долар.



Долар 1914

У той час американська економіка обігнала Британію як найбільшу у світі, але Великобританія все ще була центром світової торгівлі, більша частина транзакцій була здійснена в британських фунтах. Також у той час більшість розвинених країн прив’язували свої валюти до золота, щоб створити стабільність на валютних біржах.

Відмова від золота

Однак, коли в 1914 році почалася Перша світова війна, багато країн відмовилися від золотого стандарту, щоб мати змогу оплачувати свої військові витрати паперовими грошима, що знецінило їхні валюти. Через три роки війни Британія, яка наполегливо трималася за золотий стандарт, щоб зберегти свою позицію як країни з провідною світовою валютою, виявила, що вперше потребує позичати гроші.

Сполучені Штати стали кредитором для багатьох країн, які готові були придбати американські облігації в доларах. У 1919 році Британія була остаточно змушена відмовитися від золотого стандарту, який знищив банківські рахунки міжнародних торговців, які користувалися фунтами. На той час долар замінив фунт як провідний світовий резерв.

Вигода США від війни

Як і в Першій світовій війні, після початку бойових дій США вступили у Другу світову війну. Перед тим, як вступити у війну, США виступали головним постачальником зброї, запасів та інших товарів для союзників. Ті платили золотом, в результаті чого США стали найбільшим власником золота у світі. Це завадило іншим країнам повернутися до золотого стандарту, адже їхні скарбниці були спустошені війною.

У 1944 році в Бреттон-Вуді, штаті Нью-Гемпшир, делегати із 44 країн-союзників зібралися, щоб створити систему валютну систему, яка не ставила б жодну країну у невигідне становище. Вирішили, що валюти не можуть бути прив'язані до золота, але вони можуть бути прив'язані до американського долара, який прив'язаний до золота.



Бреттон-Вудська конференція

Бреттон-Вудська угода

Домовленість, що стала називатися Бреттон-Вудською угодою, встановлювала, що центральні банки підтримуватимуть фіксований обмінний курс між своїми валютами та доларом. У свою чергу, США викуповували б долари за золото на вимогу. Країни мали певний контроль над своїми валютами. Якщо вони ставали занадто сильними чи слабкими відносно долара, то вони могли продавати чи навпаки викуповувати свою валюту і таким чином регулювати курс.

Долар як світова валюта

У результаті Бреттон-Вудської угоди долар США офіційно увінчався світовою резервною валютою, що підтримується найбільшими світовими запасами золота. Замість золотих запасів інші країни накопичили запаси в доларах США. Потребуючи місця для зберігання своїх доларів, країни почали купувати казначейські цінні папери США, які вони вважали безпечними.

Золото знову в моді

Попит на казначейські цінні папери в поєднанні з дефіцитними витратами, необхідними для фінансування В'єтнамської війни та внутрішніх програм Великого суспільства, змусив США заполонити ринок паперовими грошима. З ростом занепокоєння щодо стабільності долара країни почали конвертувати доларові резерви в золото.

Попит на золото був таким, що президент Річард Ніксон був змушений втрутитися і відв'язати долар від золота, що призвело до плаваючих курсів валют, які існують сьогодні. Хоча були періоди стагфляції – висока інфляція та високе безробіття – американський долар залишався світовою резервною валютою.

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Долар сьогодні

На сьогодні понад 61% усіх резервів іноземних банків номіновані в доларах США, повідомляє Міжнародний валютний фонд (МВФ). Багато резервів знаходяться у готівкових або американських облігаціях, наприклад, казначейства США. Також приблизно 40% світового боргу в доларах.

Статус резерву багато в чому ґрунтується на розмірі та силі американської економіки та домінуванні на фінансових ринках США. Незважаючи на великі дефіцитні витрати, трильйони доларів зовнішнього боргу та нестримний друк американських доларів, казначейські цінні папери США залишаються найбезпечнішими. Довіра та впевненість світу, що США можуть сплачувати свої борги, зберегли долар як найбільш викупну валюту для сприяння світовій торгівлі.