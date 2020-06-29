Як карантин вплинув на доходи українців: НБУ представив фінансовий звіт
Одним із наслідків економічної кризи 2020 року стане припинення зростання реальних доходів жителів України. У результаті трирічний період збільшення цього показника завершився.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ) із покликанням на "Звіт про фінансову стабільність" фінансового регулятора.
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Про що свідчать дані Нацбанку
Згідно зі звітом НБУ, навесні 2020 року зростання реального наявного доходу домогосподарств зупинилося. У квітні цього року реальна зарплата зменшилася на 0,5%. Це відбулося вперше з березня 2016 року.
Водночас, зріс обсяг соціальної допомоги населенню: доплати до пенсій через пандемію коронавірусу та щорічна індексація пенсій. Однак це не вплинуло позитивно на доходи населення, повідомляють у НБУ.
Негативним фактором для доходів українців стало падіння зарплати трудових мігрантів. У березні 2020 року цей показник у доларовому еквіваленті знизився на 9% р/р, хоча впродовж останніх чотирьох місяців (до березня) спостерігався приріст.
Графік взято з фінансового звіту НБУ
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У фінансовому звіті НБУ зазначено, що в 2020 році трирічна тенденція зростання доходів населення припиниться. Побоювання другої хвилі коронавірусу негативно позначиться на відновленні робочих місць.
У НБУ повідомляють, що зростання зарплат після зняття карантинних обмежень малоймовірне. Адже ще до початку кризи стрімке зростання витрат на оплату праці стримувало збільшення рентабельності.
Що потрібно знати про зарплату в Україні
- Середня номінальна зарплата штатного працівника того чи того підприємства, установи чи організації України у квітні 2020 року становила 10 430 гривень, що на 8,9% менше в порівнянні з березнем цього року – 11 446 гривень.
- Половина українців втратили частину своїх доходів у період карантину. Одним із найбільш поширених в Україні негативних наслідків карантину є загальне зменшення доходів домогосподарств, про що зазначив кожен другий опитаний (52%).