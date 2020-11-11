Криптовалюти безповоротно змінили уявлення про особисті фінанси та ведення бізнесу. Тому вони мають ще більше прихильників і, як наслідок, більше тих, хто на них заробляє.

Де краще купити біткойн, як звести комісію за купівлю до мінімуму та які існують ризики, пов’язані з криптомонетами – читайте в матеріалі Фінансів24.

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Як купити біткойн із мінімальною комісією

Є кілька способів купівлі криптовалют, які докорінно відрізняються між собою.

Через обмінник

Найпростіший спосіб купити криптовалюту – це обмінники. Зазвичай там можна придбати найпопулярніші цифрові активи. Оплатити монети там можна різними способами: карткою, за допомогою платіжної системи чи за номером телефону.

В інтернеті найчастіше рекомендують купувати біткойни в онлайн-обмінниках. Перевагою часто називають можливість конвертувати цифрові гроші в будь-яку валюту.

Однак цей метод має недоліки:

обмінників є дуже багато і складно вгадати, який із них чесний;

більшість таких систем працюють у ручному режимі та на процес обміну можна витратити декілька годин;

вимагають низку формальностей і детальної інформації про користувача.

Ціна переказу в обмінників часто вища, ніж у бірж: від 1-3% до 15%.

Через біржу

Купівля криптовалюти через біржу дещо складніша, ніж через обмінник, і тут не можна купити біткойн за допомогою платіжної картки. Однак це саме той варіант, який дає змогу звести до мінімуму комісію.

Купівля доларів

Криптовалюти з найменшою комісією можна купити лише за долари. Тому слід обрати момент, коли курс гривні піднявся. Для цього можна використати Українську міжнародну валютну біржу (УМВБ), на сайті якої не лише є інструменти обміну валют, а й зручно відстежувати коливання курсу. Це важливий момент, який частково відповідає на запитання, як купити біткойн із мінімальною комісією.

Переказ доларів на рахунок біржі

Валютні перекази дають змогу економити гроші. Передусім під час переказу комісію стягуватиме банк-відправник – близько 1%.

Після зарахування коштів на біржовий рахунок з депозиту списує комісію банк-отримувач – від 20 до 50 доларів.

А останньою з вас візьме комісію ваша криптобіржа під час зарахування коштів – від 1% до 3%.

Сума втрат становитиме близько 5%.

Однак під час вибору "правильних" партнерів і дотримання низки правил ви можете знайти, де купити біткойн із мінімальною комісією.

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Зводимо комісію до мінімуму

Спершу оберіть, на якій біржі ви хочете купити криптовалюту. Зокрема, варто обирати ті платформи, де можна здійснити безкоштовний депозит. Хорошим варіантом у цьому плані є CEX.

Дізнайтеся у своєму банку, на якому тарифі можна здійснювати валютні перекази без комісії. Якщо таких немає, то дізнавайтеся, який тариф бере найменшу комісію. Якщо доведеться платити більше, ніж 0,5% – це марна трата коштів.

Щоб банк-отримувач не списував із вас комісію, не вказуйте під час переказу, що використовуєте банк-кореспондент. Це необов’язково, кошти дійдуть в будь-якому випадку.

У переказі потрібно прикріпити документ, що обґрунтовує відправлення коштів. Зразок документа можна завантажити тут.

Купівля з рук

Це найбільш небезпечний спосіб купівлі криптовалют. Причиною є велика кількість аферистів, які намагаються нажитись на довірі. Однак є спосіб гарантувати собі безпеку – сервіс localbitcoins. Якщо на цьому ресурсі продавець має хороший рейтинг, то шанс втратити гроші мінімальний. Але не варто йти на високі ризики в пошуках, де вигідно купити біткойн.

Інші варіанти купівлі криптовалюти

Також існує варіант купівлі через банкомат і термінал. Однак це поки що малодоступна річ: за даними сервісу CoinATMRadar, у світі налічується 4 тисячі біткойн-банкоматів. В Україні таких наразі лише 15: у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі. У таких терміналах можна використовувати лише готівку, яку ви перераховуєте на гаманець з автоматичною конвертацією в криптовалюту.



Купівля біткойнів у криптобанкоматі / Фото Flickr

Де взяти гаманець і зберігати валюту

Надійний електронний гаманець – запорука успішної роботи з криптовалютою.

Види криптовалютних гаманців:

Онлайн-гаманці – ключі розміщуються на віддалених серверах. Тут можна не лише відкривати кілька гаманців для різних криптовалют, а й проводити операції конвертування, торгувати на біржах, розраховувати комісії у вбудованих калькуляторах.

– ключі розміщуються на віддалених серверах. Тут можна не лише відкривати кілька гаманців для різних криптовалют, а й проводити операції конвертування, торгувати на біржах, розраховувати комісії у вбудованих калькуляторах. Браузерні – програми, які зроблені у вигляді розширень для браузерів Chrome і Firefox. Мають мінімалістичний дизайн, який зручний і приємний для візуального сприйняття.

– програми, які зроблені у вигляді розширень для браузерів Chrome і Firefox. Мають мінімалістичний дизайн, який зручний і приємний для візуального сприйняття. Офлайн-гаманці – вони бувають або десктопні (ключі криптовалют зберігаються на жорсткому диску вашого комп'ютера в спеціальній програмі) або апаратні (ключі на окремому носії, який схожий на флешку).

– вони бувають або десктопні (ключі криптовалют зберігаються на жорсткому диску вашого комп'ютера в спеціальній програмі) або апаратні (ключі на окремому носії, який схожий на флешку). Додатки для смартфонів – зручні, коли потрібно здійснювати швидкі та невеликі трансакції.

– зручні, коли потрібно здійснювати швидкі та невеликі трансакції. Електронний гаманець на паперовому носії – друк QR-коду, який містить посилання на унікальний ключ-код монет. Хороші для тих, хто не довіряє електроніці.

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Чи законно купувати біткойни в Україні?

Емісія криптовалют децентралізована, обмежена та автоматизована, усі розрахунки проводяться анонімно, а трансакції навіть у найвіддаленіші куточки світу можуть займати лічені секунди. Звичайно, це передбачає відсутність багатьох проблем, які є в сучасної банківської системи.

Попри корінь "валюта", криптомонети в Україні не відповідають законодавчому визначенню валюти. Тому ваші біткойни жодним чином не регулюються нормами Національного банку.

Криптовалюта в Україні є законною лише за одним правилом: "дозволено все, що не заборонено".

Криптовалюти в різних країнах:

США – біткойни вважаються не валютою, а майном.

– біткойни вважаються не валютою, а майном. Канада – криптомонети вважають товаром.

– криптомонети вважають товаром. Великобританія – криптовалюту можна використати навіть для купівлі пива у пабі та продуктів у магазині.

– криптовалюту можна використати навіть для купівлі пива у пабі та продуктів у магазині. Японія – за біткойн тут можна навіть купити облігації та оплатити оренду житла.

Ризики криптовалюти

Криптовалюти, як і звичайні гроші, мають ризики пов’язані з ними чи радше з можливістю їх втрати.

Шкідливі програми

Перші з них створили ще в часи, коли з'являлись перші системи електронних платежів (WebMoney, QIWI та інші). Тепер існують їхні аналоги, які адаптували до ринку криптовалют.

Найпоширеніші способи крадіжки криптомонет:

програми-вимагальниці – після активації блокуються всі файли або ж навіть можливість користуватись комп’ютером. За розблокування потрібно перерахувати гроші вимагальникам;

– після активації блокуються всі файли або ж навіть можливість користуватись комп’ютером. За розблокування потрібно перерахувати гроші вимагальникам; віруси – працюють у фоновому режимі та викрадають інформацію з буфера обміну, скріншоти, зашифровані адреси валют і закриті ключі. (Прикладом такого є Bitcoin Find and Recover 1.x – троянський вірус, що маскується під інструмент відновлення криптовалюти. Його виявила команда безпеки KuCoin у травні цього року);

– працюють у фоновому режимі та викрадають інформацію з буфера обміну, скріншоти, зашифровані адреси валют і закриті ключі. (Прикладом такого є Bitcoin Find and Recover 1.x – троянський вірус, що маскується під інструмент відновлення криптовалюти. Його виявила команда безпеки KuCoin у травні цього року); фальшиві посилання – аферисти створюють фальшиві сайти, які ідентичні до справжніх бірж криптовалют. Відмінні в них лише дві речі – посилання та неможливість отримати криптовалюту після переказу коштів;

– аферисти створюють фальшиві сайти, які ідентичні до справжніх бірж криптовалют. Відмінні в них лише дві речі – посилання та неможливість отримати криптовалюту після переказу коштів; фішинг – переважно це масові фейкові розсилки, які намагаються отримати паролі та логіни користувачів. Часто "фішери" маскуються під адміністрацію сайтів.

Щоб вберегти свої гроші потрібно дотримуватись кількох правил: використовувати надійний антивірус, перевіряти всі адреси та не переходити за підозрілими посиланнями.

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Хакерські атаки

Кібератаки – друга за масштабністю проблема у світі криптовалют.

Біткойн-гаманці та великі суми, які є в обігу на торговельних майданчиках, давно приваблюють злодіїв. Криптовалютні біржі неодноразово страждали від зламування та закривались через банкрутство. Прикладом жертв таких кібератак є MapleChange, яка назавжди припинила існування у 2018 році.

Я скептично ставлюся до будь-якої ідеї, яка нібито зможе розв'язати проблему безпеки. На мою думку, жодна технологія або механізм не здатні захистити криптовалюту від хакерських атак і махінацій,

– вважає Тайлер Мур, доцент кафедри кібербезпеки університету Tulsa.

Зменшити ризик втрати валюти можна вибравши криптовалютну біржу, яка має хорошу репутацію. Чим краща біржа, тим більші кошти там вкладають у безпеку.



Біткойн скам / Фото Flickr

Крах ринку віртуальних грошей

Можливість різкого падіння цінності криптовалют – це саме те, чим найчастіше спекулюють у розмовах про них.

Не існує ніяких гарантій, що стрімке зростання в певний момент чи не обернеться настільки ж стрімким спадом. Хоч і ймовірність мала, можливе повернення "до нуля". Ціни криптовалют мінливі, що підтверджує висока волатильність, тому різке зниження курсу може спровокувати практично будь-який політичний або економічний фактор.

Хоч такий ризик заперечити повністю не можна, очікувати його теж не варто, оскільки передумов до цього ще не було.

Що робити з криптовалютою далі?

Є чимало способів користування криптовалютою, окрім звичайного зберігання коштів. Це як пасивні, так і активні способи заробітку. З активних найефективнішим є трейдинг, тобто торгівля, проте в нього є низка плюсів і мінусів. Якщо у вас є бажання ним займатись, потрібно добре ознайомитись зі специфікою та здобути навички професійного трейдера.