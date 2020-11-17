Криптовалюта – один з найбільш перспективних активів сьогодні. В умовах кризи біткойн та інші криптовалюти привернули до себе ще більше уваги завдяки своїй високій прибутковості.

У матеріалі Фінансів 24 розповідаємо де можна швидко і надійно купити криптовалюту, щоб заробити.

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В умовах нестабільної світової економіки традиційні фінансові інструменти стають менш популярними, що призводить до падіння ціни на них. Однак вартість цифрових валют зростає на тлі зростання їх популярності. Це робить криптовалюту чудовим інструментом для заробітку. При цьому, кожен хто обдумує інвестування в крипторинок, замислюється над тим, де купити криптовалюту.

Як купити криптовалюту

Онлайн-гаманець і криптообмінник

Криптовалюту можна придбати через онлайн-гаманець. Цей варіант є найпростішим, тому що для нього досить просто зареєструватися на тому чи іншому сервісі. В онлайн-гаманці ви можете придбати практично будь-яку цифрову валюту за фіатні гроші – долар, євро та інші. Всі операції проводяться миттєво і вам не потрібно розбиратися в тонкощах проведення криптовалютних угод.

Купівля цифрових валют через гаманець – це досить зручний і надійний спосіб. Однак у нього є істотний мінус – досить високі комісії сервісів. Найчастіше комісії при покупці через гаманець "з'їдають" значну частину прибутку при частому здійсненні операцій з криптовалютою.

Ще один варіант – покупка криптовалюти через обмінний пункт або платіжні системи, які поповнюються з банківських рахунків. Це теж простий і безпечний спосіб придбати криптовалюту. Однак в ньому є такий же недолік, як і при купівлі цифрових валют через онлайн-гаманці, – високі комісії.

Купівля в інших людей

На початку криптовалютної ери цей спосіб був одним з найбільш популярних. У той час ще не було надійних і перевірених часом сервісів з придбання цифрових валют. Тому покупка в інших людей користувалася великою популярністю. Однак сьогодні цей спосіб – скоріше пережиток минулого, тому у нього більше мінусів, ніж плюсів.

Чому не варто купувати в інших людей:

Покупка криптовалюти в інших людей, наприклад, за оголошенням в інтернеті, це один з найбільш ненадійних і ризикованих способів. Імовірність того, що ви потрапите на шахраїв і в підсумку залишитеся без грошей, дуже висока. Вам буде потрібно досить багато часу для того, щоб знайти надійного продавця і здійснити операцію. Курс, за яким ви придбаєте криптовалюту "з рук" цілком імовірно буде невигідним.

Криптобіржі – надійність і зручність

На перший погляд, може здатися, що купувати криптовалюту на біржі це складно і довго. Але в реальності біржі криптовалют сьогодні це дуже зручні та головне, безпечні майданчики, які дозволяють швидко і надійно проводити операції з будь-якими цифровими активами.

Щоб придбати цифрові валюти через криптовалютні біржі досить пройти просту процедуру реєстрації та поповнити рахунок будь-яким зручним для вас способом. Звичайно, біржі стягують комісії за свої послуги, наприклад, за введення або виведення коштів. Проте ці комісії істотно нижчі, ніж в описаних вище способах.

У багатьох криптовалютних бірж є свої мобільні додатки для телефонів. Це означає, що ви можете вкласти кошти в ту чи іншу криптовалюту, буквально не встаючи з дивана.

Як вибрати криптобіржу?

Щоб отримати максимальний прибуток від вкладень в криптовалюту, потрібно вибрати надійний і зручний криптовалютний майданчик. Однією з таких криптовалютних бірж є StormGain. Вона вже зарекомендувала себе як надійна біржа цифрових валют у криптовалютних ентузіастів по всьому світу. Крім того, у StormGain є додаток для операційних систем iOS і Android, що дозволяє зручно здійснювати операції з цифровими активами.

Однією з важливих переваг StormGain є те, що ви можете не тільки придбати криптовалюту за долари або євро, а й отримати її безкоштовно. Це можливо за допомогою спеціального майнінговому додатку StormGain. Все що потрібно робити – це просто раз в 4 години заходити на сайт майданчика. Таким чином ви зможете заробити до 0,0318 біткойна в день, просто регулярно активуючи майнер майданчика. А за курсом станом на 16 листопада це 14 500 гривень. Погодьтеся, це непогана надбавка до ваших активів!

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