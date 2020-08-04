Індекс ділової активності (PMI) виріс до 52,8 пункту в липні з червневих 51,2. Це найшвидший зліт з січня 2011 року.

Виробництво в Китаї зростає найшвидшими темпами. Така динаміка свідчить про те, що відновлення економіки починає набирати обертів, пише CNN.

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Економіст Джуліан Еванс-Прітчард зазначає, що збільшення виробництва може компенсувати погану динаміку в інших областях, включаючи сферу послуг. Додатковий стимул сектору надає пакет підтримки з боку держави обсягом 500 мільярдів доларів.

Китайська економіка першою в світі почала зростання після пандемії коронавируса. ВВП країни виріс на 3,2% в другому кварталі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Однак аналітики вказують на слабкі місця економіки Китаю. Експорт скорочується сім місяців поспіль, оскільки коронавірус негативно впливає на попит. Ринок праці також знаходиться в кризі.

Ми попереджаємо, що показники PMI можуть знизитися в найближчі місяці, оскільки в усьому світі темпи відновлення уповільнюються, — відзначають експерти фінансової компанії Nomura.

На наступному етапі Китай має намір оптимізувати планування однакового порядку роботи з протистояння епідемії COVID-19 і соціально-економічний розвиток, докладати більше зусиль для реалізації запланованих на рік цілей, а також сприяти відновленню світової економіки і підтримувати глобалізацію.