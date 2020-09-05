У Міністерстві закордонних справ (МЗС) Данії вважають, що блокчейн може допомогти в боротьбі з політичною і адміністративною корупцією. Адже технологія дасть змогу створити більш прозору систему управління й відслідковування різних фінансових операцій.

Про це держвідомство Данії повідомило під час Міжнародної антикорупційної конференції, пише Cointelegraph.

Унікальне рішення: Криптодолина: як швейцарцям дозволили сплачувати податки у криптовалюті

У чому перевага блокчейну: аргументи МЗС Данії

Технологія розподіленого реєстру (distributed ledger technology – DLT) надасть населенню країни більше прав на власні ж дані, забезпечивши більш надійну конфіденційність таких відомостей.

Окрім того, ще однією перевагою блокчейну є те, що кожна людина має однаковий доступ до даних, які зберігаються в реєстрі. Відповідно, жителі Данії зможуть заявляти про власні права на матеріальну допомогу, нерухомість, фінансові кошти тощо напряму, тобто не використовувати послуги посередників.

У звіті МЗС Данії також говориться, що послуги банків, кадастрових установ і бухгалтерів можуть взагалі не знадобитися завдяки блокчейну. Адже за допомогою інноваційної технології завдання, які виконують вищевказані відомства, можна вирішити набагато швидше.

Масове використання блокчейну дасть змогу не виконувати низку монотонних операцій з документами. З-поміж цього:

ведення книг із записами про народження і смерть жителів країни;

облік реєстрації автомобілів.

Цікаво: Криптовалюта без вкладень: що таке біткойн крани та як на них заробляти

Як можна використовувати блокчейн

Згідно з результатами дослідження, проведеного спеціалістами МЗС Данії, блокчейн допоможе організаціям ефективно й безпечно обмінюватися даними з фізичними особами, у яких немає рахунку в банку. DLT можуть використовувати й держслужбовці для уникнення фальсифікацій у документах.

За словами представників Міністерства, блокчейн добре підходить, щоб побороти корупцію, оскільки технологія забезпечує прозорість і незмінність даних. Прозоре відслідковування платіжних операцій знизить ймовірність отримання хабарів. Однак така умова виконуватиметься, якщо до розподіленого реєстру вноситимуть лише правильні дані.

Блокчейн-технологія ефективна лише тоді, якщо вноситимуться правильні дані. Ці відомості не можна буде видалити з реєстру, тому будь-яка помилка може мати фатальні наслідки,

– йдеться у звіті МЗС Данії.

Данія й інноваційні технології