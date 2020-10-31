31 жовтня у світі святкують "День заощаджень". Заощаджувати гроші без погіршення якості життя може кожен.

Фінанси 24 зібрали 7 простих правил, які допоможуть вам назбирати на новий телефон, поїздку чи навіть будинок.

1. Записуйте свої витрати та доходи

Перший крок, щоб почати економити гроші, це з’ясувати, скільки ви витрачаєте. Відстежуйте всі свої витрати – не лише великі, але й такі як купівля кави, пляшки води, чаєві тощо.

Упорядкуйте свої витрати за категоріями, такими як комунальні послуги, продукти та іпотека. Легше вести облік своїх фінансів, якщо всюди розплачуєтеся карточкою.

До речі, контролювати свої витрати й доходи можна з легкістю за допомогою різноманітних додатків. Про них ми детально писали у матеріалі П’ять додатків для роботи з фінансами: як контролювати та примножувати гроші.

2. Створіть бюджет

Зрозумівши скільки ви витрачаєте, ви можете планувати свій бюджет (тижневий, місячний чи навіть річний). Можете виділити категорію обов'язкових витрат таких як комунальні послуги, продукти, обслуговування кредиту, дні народження близьких тощо. На все, що не ввійде в цю категорію, ви за потреби можете скоротити витрати.

3. Знайдіть способи як скоротити свої витрати

Ідея в тому, щоб ви могли відкладати хоча б 10-15% від вашого доходу. Якщо, склавши бюджет, ви бачите, шо не вдається стільки відкладати або ваша ціль вища, – пора скорочувати витрати.

Визначте категорію товарів та послуг, на які ви можете витратити менше, наприклад, на розваги та вечерю. Шукайте способи заощадити на фіксованих щомісячних витратах, таких як телевізор та мобільний телефон.

4. Встановіть цілі заощадження

Доволі складно заощаджувати та в чомусь себе обмежувати, коли немає цілі. Тож обов'язково встановіть перед собою ціль, а ще краще поставте її в часові рамки. Це може бути незначна ціль така як покупка телефону, на яку вам знадобиться місяць чи кілька місяців.

Проте ціль може бути й масштабніша – покупка будинку, гроші на бізнес чи навколосвітня подорож. Великі цілі потребують часу і терпіння, тому краще розбивати їх на менші цілі. Наприклад перший внесок на будинок.

5. Визначтеся з пріоритетами

Ваші цілі можуть накладатися одні на одне, особливо короткострокові (купівля смартфону) на довгострокові (купівля автомобілю). В такому випадку важливо вміти розставляти пріоритети.

Завжди є спокуса купити в першу чергу дешевшу річ, бо це легше. Але, якщо завжди відволікатися на короткострокові цілі, то ваших зусиль не вистачить на довгострокові. Тож варто комбінувати: наприклад, купити смартфон після того, як відкладете 10% від суми автомобіля.

​6. Інвестуйте

Щоб ваші заощадження не з'їдала інфляція, можна їх інвестувати. Для цього є різні інструменти: депозити, акції, фондові індекси, метали, іноземні валюти чи навіть криптовалюти. Все залежить від того наскільки ви хочете примножити свої заощадження та на який ризик готові піти.

До теми Чому осінь – найкращий час, щоб почати торгувати на фінансових ринках

7. Перевіряйте та хваліть себе

Важливо бачити результат своїх старань. Кожного місяця перевіряйте скільки вам вдалося заощадити, що можна було зробити краще. Якщо ви перевиконали свій план, то можна винагороджувати себе невеликою спонтанною покупкою чи походом в ресторан.