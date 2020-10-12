Сьогодні біткойн є одним із найбільш вигідних інструментів для інвестицій. Те, що заробляти на криптовалюті можна чималі гроші – доводить досвід відомих фінансистів, бізнесменів та інвесторів, яким вдалося стати мільйонерами завдяки цифровій валюті.

Вкладення в криптоактиви дали змогу найбільш завзятим людям наростити капітал. Про найвідоміших криптоентузіастів та те, як вони розбагатіли на біткойні – розповідає 24 канал.

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Початок криптовалютної ери

Біткойн з'явився у 2009 році, започаткувавши еру криптовалют. Спочатку за 1 долар можна було отримати 1340 біткойнів, однак згодом курс цифрової валюти підскочив у мільйони разів. Так, рекордної позначки біткойну вдалося досягти в грудні 2017 року, коли його ціна перевищила 20 тисяч доларів за 1 BTC.

Сьогодні курс криптовалюти коливається в межах 11 тисяч доларів за одну монету. Наприклад, упродовж вихідних 10-11 жовтня біткойн подорожчав до 11 400 доларів, а з 8 жовтня ціна активу зросла на 8%.

Сатосі Накамото

Один із найвідоміших мільйонерів (навіть мільярдер), який заробив свої статки на біткойні. Вважається, що саме він є творцем біткойна, хоча це неперевірений факт. Адже під цим псевдонімом може приховуватися ім'я іншої людини чи навіть групи людей.

З чуток стало відомо, що весь свій статок, який перевищує 10 мільярдів доларів, він зберігає в криптовалюті. Мільярди доларів Накамото заробив на майнінгу біткойна. При цьому він ніколи не продавав свою криптовалюту, не обмінював її на інші активи і не інвестував у бізнес. Цікаво, що саме Сатосі Накамото може спричинити обвал крипторинку, якщо продасть усі свої біткойни.

Брати Вінклвосси

Також всесвітньо відомими своїми статками, отриманими завдяки біткойну, є брати Кемерон і Тайлер Вінклвосси, які разом із Марком Цукербергом створили перший прототип соцмережі.



Брати-близнюки Вінклвосси / Фото Wikipedia

У 2013 році брати Вінклвосси придбали 1% об'єму біткойнів за дуже вигідною ціною. Як тільки курс криптовалюти перевищив 20 тисяч доларів у 2017 році Кемерон і Тайлер стали біткойн-мільйонерами. Їхні статки оцінюють у 400 мільйонів доларів, а кількість біткойнів, якими вони володіють, становить 1,5 мільйона монет. Отож, завдяки добре продуманим діям інвестиція у криптоактив збільшила статки братів у 165 разів.

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Роджер Вер

Ще один відомий мільйонер й інвестор в біткойни – Роджер Вер. Йому належить близько 300 тисяч біткойнів. Він став одним із перших біткойнів-мільйонерів, працюючи з криптовалютними проектами.

Ще у 2011 році, коли курс біткойна перебував на рівні 10 доларів, Вер спрогнозував стрімке зростання вартості криптовалюти, зазначивши, що "цифрові гроші у сто разів перевершать за дохідністю інші активи впродовж наступних двох років". Окрім біткойна, Роджер Вер є прихильником альткойна Bitcoin Cash.



Біткойн-інвестор Роджер Вер / Фото The Coin Republic

Чарлі Шрем

Чарлі Шрем, у власності якого 100 тисяч біткойнів, інвестував в цю криптовалюту на зорі її появи. Сьогодні він володіє проектом Jaxx, що спеціалізуються на обміні цифрових активів.



Чарлі Шрем / Фото Wikipedia

Майкл Новограц

Всесвітньо відомий і Майкл Новограц зі статками в близько 500 мільйонів доларів. Він почав працювати з криптовалютами ще у 2013 році, скуповуючи біткойни й інвестуючи їх у різні стартапи.

Також Новограц відомий і своїми прогнозами щодо вартості криптовалюти. Зокрема, у квітні 2017 року, коли ціна біткойна становила близько 1000 доларів за одну монету, під час лекції в Гарварді він сказав, що найближчим часом криптоактив подорожчає вдвічі. У кінцевому підсумку результат перевершив усі очікування.



Криптоентузіаст Майкл Новограц / Фото Cryptocurrency.tech

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Як заробити на біткойні?

Це всього лише кілька найвідоміших представників великого списку успішних інвесторів, які змогли заробити на біткойни. Звичайно, багато хто з них отримав надприбутки на піку становлення криптовалюти. Однак і сьогодні біткойни дають змогу всім бажаючим скористатися їхніми можливостями й непогано заробляти.

Завдяки сучасним технологіям приєднатися до успішних криптоентузіастів може кожен. Щоб заробити на біткойні достатньо відкрити й поповнити рахунок у торговій платформі Libertex. Далі вам залишиться тільки вибрати потрібний фінансовий інструмент – біткйони – і відкрити угоду в обраному вами напрямку.

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