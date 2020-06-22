Робота трейдера оповита ореолом романтики й авантюризму. Згадайте такі фільми про фінанси, як "Вовк з Уолл-стріт" і "Гра на пониження", де головні герої демонструють навички стратегів із торгівлі.

Однак успішний трейдер це, передусім, професіонал з великим обсягом знань і аналітичним розумом. Що можна перейняти у професійних трейдерів, щоб стати фінансово незалежним – про це дізнайтеся у матеріалі 24 каналу.

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Чому слід вчитися і що вивчати?

Щоб стати професійним трейдером, потрібно вчитися. Постійне отримання нових знань – це те, що відрізняє професіоналів від новачків у будь-якій справі, і трейдинг – не виняток.

Незалежно від того, чи хочете ви стати успішним трейдером або просто забезпеченою людиною, спочатку варто освоїти основи фінансової грамотності.

Чому важливо бути фінансово грамотним?

Фінансова грамотність дає змогу зрозуміти, як потрібно управляти своїми коштами, щоб вони приносили дохід. Засвоївши ази, ви зможете зберегти і примножити ваші гроші, а також створити фінансову "подушку безпеки". Після цього можна переходити до складніших речей.

Основа ефективних інвестицій

Щоб кошти приносили стабільний прибуток, потрібна диверсифікація, або простішими словами – розподіл. Її ключове правило відоме всім – "не зберігайте всі яйця в одному кошику". Цьому принципу потрібно обов'язково слідувати, якщо йдеться про гроші.

Професіонали використовують різні інструменти для диверсифікації: акції і фондові індекси, валюти і криптовалюта, енергоносії і метали і т.д.



Ази професійного трейдингу допоможуть стати фінансово незалежним / Фото Unsplash

Як ефективно диверсифікувати кошти?

Насамперед скористайтеся простими інструментами. Наприклад, спочатку потрібно розподілити кошти по різних фінансових активах, скориставшись торговою платформою Libertex. У чому її переваги:

Вона доступна на телефонах з операційними системами IOS та Android, а значить використовувати її можна на будь-якому сучасному смартфоні, навіть не встаючи з дивана. Ця платформа відмінно підійде для засвоєння основ ефективного інвестування. Завдяки простому інтерфейсу почати впевнено користуватися нею можна буквально за кілька хвилин.

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Планування і аналіз – важлива частина фінансового успіху

Професійний трейдер – це, безумовно, аналітик з широким горизонтом планування, який готовий до будь-яких ситуацій. Звичайним людям також не обійтися без навичок прогнозування та аналізу. Вони дозволять позбутися від непотрібних витрат і переплат, а також інвестувати накопичені кошти в правильні інструменти.

Як почати?

Ті, хто починає "кар'єру" на фінансовому ринку, не завжди мають необхідні навички. Однак це не означає, що їх не можна отримати або скористатися допомогою професіоналів, які володіють цими рисами.

Хочете навчитися всьому, що знають і вміють експерти зі світу фінансів або просто стати незалежним від забаганок роботодавців? Консультацію можна отримати у експертів з багаторічним досвідом успішної роботи на фінансових ринках, Forex Club.

Вони допоможуть вам освоїти потрібні знання, а також вибрати правильні інструменти для ефективних інвестицій.