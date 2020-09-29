У складні економічні часи люди починають замислюватися про те, куди вигідно вкласти гроші, щоб не тільки їх зберегти, але й примножити. Дізнайтеся про те, якими правилами керуються професійні інвестори.

Що необхідно для того, аби стати інвестором? 24 канал зібрав п’ять "золотих правил" для тих, хто хоче почати працювати на фінансових ринках і грамотно інвестувати свої гроші.

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Вільний капітал

Перше, це, звичайно, наявність вільного капіталу. Це логічно, адже для того, щоб інвестувати заощаджені кошти, необхідно для початку їх мати. При цьому існує стереотип про те, що навіть інвесторові, щоб щось реально заробити, потрібна велика сума грошей – проте це не зовсім так. Багато що залежить від обраного активу і від того, який прибуток ви плануєте отримати.

Іноді можна обійтися досить скромною сумою і отримувати порівняно непоганий дохід, змусивши свої гроші працювати. Однак це повинні бути тільки вільні кошти, які ви можете інвестувати на досить довгий термін.



Інвестувати краще за наявності вільних грошей / Фото Pixabay

Постійний дохід

Друга неодмінна умова – необхідність сформувати постійний дохід. Інвестування – це безперервний процес, оскільки на ринку постійно виникають цікаві можливості для прибуткового вкладення коштів. Тому інвестору потрібен грошовий потік, який дасть змогу в будь-який момент часу мати кошти, щоб скористатися цими можливостями.

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План інвестування

Третє важливе правило полягає в тому, що інвестор не повинен діяти бездумно, йому потрібен хороший план дій.

Найкраще, якщо у вас буде не просто план, а глобальна інвестиційна стратегія, згідно з якою ви будете діяти і вкладати свої кошти, щоб досягти бажаних цілей.

На початку сформувати інвестиційний план може бути непросто через відсутність достатнього досвіду. Однак завжди можна скористатися допомогою професійних експертів, які підкажуть справді дієву стратегію.



Важливо сформувати інвестиційну стратегію / Фото Pexels

Вкладення прибутку в нові інструменти

Четвертий важливий момент – необхідність вкладення отриманого прибутку в нові інструменти або іншими словами – реінвестування прибутку. Реінвестування дасть змогу в рази збільшити дохідність ваших вкладень, а також стабільність вашого інвестиційного портфеля. Завдяки цьому ви зможете ще швидше досягти своїх фінансових цілей.

Контроль

П'яте правило – постійний контроль над інвестиціями. Фінансові ринки дуже динамічні, а події, які можуть принести вам прибуток або збиток з'являються на ринку, буквально, постійно. Щоб отримати прибуток на нових можливостях, які пропонує ринок, і не постраждати від непередбачуваних подій, потрібно постійно тримати руку на пульсі. Для цього необхідно аналізувати фінансовий ринок, читати останні новини, а також стежити за динамікою котирувань і вашого інвестиційного портфеля.

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