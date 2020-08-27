Країни, чия економіка тримається на нафті, залежать від цін на неї. Чи відноситься до цього списку США та як ціни на нафту впливають на курс валют, читайте на Фінанси 24.

Як курс залежить від нафти

Країни, чиїм основним експортом є нафта, залежать від цін на неї. Коли ціни ростуть, зміцнюється курс, адже доходи держави зростають. Разом з тим країна залучає внутрішні інвестиції та ресурси до видобувної промисловості. Такий розвиток галузі веде до ще більшої залежності від експорту нафти.

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Коли ціни на нафту та нафтопродукти падають, курси валют країн-експортерів падають у тандемі.

Хоча теорія припускає, що валюти експортерів нафти повинні знецінюватися внаслідок падінь цін на нафту (і навпаки), на практиці можуть бути фактори, що це врівноважують, наприклад валютні резерви, які використовують для стабілізації курсу.

До країн-експортерів, валюти яких міцно пов'язані з цінами на нафту, належать Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Нігерія та Венесуела, Росія, Канада та інші. Їх валюти ще називають нафтовими валютами.

Які валюти залежать від нафти

Канадський долар

По всьому світу канадський долар все більше розглядають як нафтову валюту. Країна є п'ятою у світі за обсягами видобутку нафти. Сировина складає 14% всього її експорту.

Російський рубль

Росія – країна з найбільшим видобутком нафти після США. Цього року на фоні рекордних падінь цін на нафту, рубль знецінився на 22% щодо долара, при тому, що долар також впав відносно основних валют світу.

Колумбійське песо

Колумбія є однією з найбільш енергозалежних країн Західної півкулі, коли йдеться про отримання доходу для її економіки. Приблизно 45% всього експорту в Колумбії пов'язане з нафтою та газовими продуктами, що робить песо сприйнятливим до коливань цін.

Норвезька крона

Нафта займає центральне місце в економіці Норвегії. Економічні успіхи країни були прискорені безперебійним джерелом сирої нафти. Нафтовий сектор Норвегії є найважливішою галуззю і складає 21,5% ВВП і майже половину (48,9%) загального експорту.

Бразильський реал

Бразилія також входить у десятку країн-експортерів нафти. Тому бразильський реал реагує на коливання цін на нафту та нафтопродукти. З початку року валюта знецінилася на 38% щодо американського долара.

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Чи є долар нафтовою валютою

США є найбільшим експортером нафти у світі, але долар не класифікують як чисто нафтову валюту у зв'язку з тим, що економіка США диверсифікована і не покладається виключно на нафту.