Швидко отримати дохід можна від сезонних інвестицій. В активи яких компаній варто інвестувати влітку та восени, читайте на Фінанси 24.

Нафта, золото, долар чи акції таких гігантів як Apple, Amazon та Microsoft завжди були популярними серед інвесторів. Проте, роблячи сезонні інвестиції, можна більший та швидший прибуток. 24 канал розпитав про це фахівця.

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Олександр Собко, аналітик Міжнародної Академії біржової торгівлі, пояснює, що потрібно зважати на сезон, коли інвестуєте у компанію. Літо – традиційний час відпусток.

Якщо говорити про ті активи, в які варто вкладатися влітку, то це активи компаній, що займаються продажем товарів для ремонту і будівництва (наприклад, Home Depot), а також активи компаній туристичного бізнесу (TripAdvisor),

– розповів експерт.

Що таке сезонне інвестування Сезонне інвестування відбувається в інтервалі часу, коли фондовий ринок перебуває в тренді. Сезонність як явище характеризується періодичними коливаннями, які повторюються кожен сезон за передбачуваною схемою.



Іншими словами, інвестор обирає компанію, яка в цей проміжок часу показує кращі результати у зв'язку із порою року. Як, наприклад, туристичні компанії влітку, а компанії роздрібної торгівлі восени.

Який дохід приносять сезонні інвестиції

Сезонні інвестиції традиційно є короткострокові (хоча деякі з них можна залишити в інвестиційному портфелі надовше) і досить ризикові, але водночас приносять високий дохід. На прикладі кукурудзи, експерт пояснює, як можна було отримати 20% прибутку за 3 місяці.

За травень-червень цього року вартість кукурудзи зросла майже на 10% до близько 350 доларів. У липні ціна почала знижуватися. Якщо інвестори продали її, то отримали 100 доларів. Знову купивши кукурудзи на 1000 доларів, можна заробити ще 100 доларів до вересня.

При правильному інвестуванні інвестор може заробити близько 20% за три літніх місяці, зробивши всього 2 угоди,

– резюмує Олександр Собко.

Які компанії обрати восени

Традиційно осінь – початок ділового сезону, розповідає експерт. Це час, коли оживає споживчий попит, починають відбуватися великі покупки, зростає використання палива тощо.

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Компанії, в які варто інвестувати:

Компанії з виробництва і продажем товарів споживчого попиту (наприклад, Amazon чи eBay);

Компанії з виробництва та реалізації побутової техніки;

Великі промислові компанії (General Electric, Siemens);

Компанії паливно-енергетичного сектора (Enel, Total).