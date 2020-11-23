Якщо ви тільки починаєте торгувати криптовалютами, перше, що потрібно зробити – це визначитися з криптобіржою. Адже правильний вибір – це один з ключових аспектів успішного трейдингу.

Із кожним днем платформ для торгівлі цифровими валютами стає все більше. Однак, на жаль, не всі з них можна назвати придатними для стабільної торгівлі криптовалютами. Фінанси24 розповідають, на які фактори потрібно звернути увагу, щоб не помилитися з вибором криптобіржі.

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Вибір інструментів

Важливим критерієм є набір інструментів для трейдингу, які надає криптобіржа. Багато криптовалютних платформ додають як популярні, так і зовсім непопулярні цифрові валюти. Однак великий список таких активів може призвести до того, що ви вкладете кошти в ті з них, що не приносять великого доходу.

Криптомайданчик повинен надавати доступ до основних цифрових активів – Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash. Ці криптовалюти є найбільш привабливими для трейдингу.

Невелика кількість активів на біржі дає змогу трейдеру сконцентруватися на найбільш прибуткових цифрових валютах.

Зручний інтерфейс

Важливим під час вибору криптобіржі є інтерфейс для трейдингу. Деякі платформи, особливо ті, які орієнтуються на досвідчених торговців, не приділяють цьому аспекту достатньо уваги. У результаті трейдерам складно реалізовувати угоди, проводити аналіз ринку та здійснювати інші операції.

Зручний інтерфейс дасть змогу відразу зосередитися на трейдингу і аналізі ринку. Ви не будете витрачати час на вивчення того, як здійснити ту чи ту дію. Окрім того, завдяки зручному інтерфейсу збільшується швидкість здійснення операцій. Це особливо важливо, коли на ринку відбуваються значущі події, які вимагають негайної реакції трейдера.

Одним із майданчиків з максимально зрозумілим інтерфейсом є StormGain.

Він дає змогу відкрити або закрити операцію буквально у кілька кліків – достатньо вибрати інструмент для інвестування і напрямок угоди.

– достатньо вибрати інструмент для інвестування і напрямок угоди. Також швидко можна проаналізувати динаміку котирувань активу, який ви обрали, за допомогою вбудованих інструментів аналізу.

Безпека

Безпека торгівлі і зберігання криптовалюти – це один із найважливіших моментів під час вибору криптобіржі. Атаки шахраїв на цифрові торговельні майданчики – дуже часте явище, від якого страждають навіть великі і відомі платформи. У зв'язку з цим потрібно звернути увагу на те, щоб криптовалютна платформа, яку ви обираєте, була надійно захищена. Тут зверніть увагу на те, щоб майданчик використовував найсучасніші технології – шифрування, холодні гаманці для зберігання активів, а також двофакторну аутентифікацію.

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Поповнення і зняття коштів

Легкість поповнення і зняття коштів – це один з тих аспектів, на які звертають увагу всі трейдери. Адже швидкий і простий спосіб зарахування й виведення коштів дає змогу оперативно управляти капіталом. Так, у разі необхідності, можна поповнити свій рахунок для того, щоб використати вигідну можливість, яка з'явилася на ринку. Під час вибору криптовалютної біржі слід звернути увагу на те, щоб платформа підтримувала зарахування і зняття коштів як за допомогою банківських карток, так і через платіжні системи, а також із використанням криптовалют.

Чим більше способів поповнення і виведення коштів підтримує біржа – тим різноманітніші будуть ваші можливості.

Комісії

Розмір комісій, які стягує біржа, – це важливий параметр під час вибору майданчика для трейдингу. Ця складова безпосередньо впливає на прибутковість вашої торгівлі. Адже чим нижча комісія, тим прибутковішим буде трейдинг.

Оперативна техпідтримка

Наявність швидкої технічної підтримки також є важливим для криптовалютних майданчиків. На деяких криптовалютних майданчиках технічна підтримка може працювати не дуже оперативно або мати незручний спосіб подачі заявок. Це призводить до того, що при виникненні труднощів, криптотрейдери можуть чекати вирішення проблеми досить довго.

Важливо, щоб ви могли звернутися в технічну підтримку у зручний для вас спосіб, наприклад, через популярні месенджери.

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Додаткові можливості

Окрім вищеназваних моментів, варто звернути увагу і на інші фактори. Зокрема, на наявність можливостей для додаткового заробітку. Однією з цікавих є можливість отримати додаткові кошти для трейдингу за допомогою майнінгу. Це можна зробити за допомогою криптовалютної торгової платформи StormGain. Трейдери цієї криптобіржі можуть намайнити до 0,0318 біткойна в день шляхом регулярного запуску майнера платформи.

Вибір придатної торгової платформи – запорука вашого успіху в криптотрейдингу! Хочете ефективно торгувати і заробляти на цифрових валютах – вибирайте криптовалютну біржу StormGain!