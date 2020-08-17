Стильне авто, яке керується на автопілоті, та замість запилених доріг – автотраси у небі – приблизно так можна уявити собі життя автомобіліста у майбутньому. І хоч реальність виглядає більш приземленою, автомобільний світ зробив значний крок вперед.

Зокрема, справжнім трендом останніх років стали електрокари. Чому саме в цю галузь фахівці радять вкладати нині кошти – читайте в матеріалі 24 каналу.

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У 2019 році в Україні зареєстровано 7,5 тисяч електрокарів

Попит на електрокари у світі зростає щорічно. Україна також не відстає. Лише за минулий рік було офіційно зареєстровано понад сім з половиною тисяч таких авто. З-поміж їхніх переваг: зручність, екологічність та заощадження коштів на паливі. Окрім того, разом з попитом зростає й вартість компаній-виробників.

Успіх Tesla: акції компанії вперше перевищили 1000 доларів

Для прикладу активи лідеру ринку в цій галузі – Tesla, у червні цього року вперше перевищили позначку 1000 доларів, а згодом компанія Ілона Маска взагалі стала найдорожчим світовим автовиробником. Чому зростає вартість активів цієї галузі – пояснив трейдер-аналітик Київської філії МАБТ Євгеній Шакотько.



Ілон Маск, генеральний директор компанії Tesla

Експерт зазначив, що, з одного боку, не дивлячись на досить складну економічну ситуацію у всьому світі, ті люди, у яких є гроші, і які замислюються про успішні інвестиції, розуміють, що криза рано чи пізно закінчиться.

У виробників електрокарів є значний потенціал для зростання, оскільки все більше країн прагнуть знизити викиди парникових газів. Тобто їх продукція буде все більше затребувана на ринку. І криза це, мабуть, найкращий момент для придбання активів компанії цієї галузі,

– наголосив Шакотько.

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Акції компанії Tesla продовжать зростати в ціні: прогноз

Tesla є провідною компанією галузі електромобілів. Саме вона зробила такі транспортні засоби цікавими не тільки для екоентузіастів, але для масової аудиторії.

Завдяки передовим позиціям на ринку, активи Tesla можуть продовжити зростати в ціні досить швидкими темпами і далі. У найближчому майбутньому можна очікувати стрибок цін активів компанії Ілона Маска аж до понад 1,5 тисяч доларів, прогнозує Євгеній Шакотько.

Не Tesla єдиною

Цікавих компаній на фінансовому ринку багато, говорить аналітик. Можна взяти, наприклад, активи Toyota, які з середини березня до кінця червня виросли приблизно на 20%.

У цієї компанії є багато цікавих і перспективних розробок в сфері автомобілебудування,

– стверджує Шакотько.

Як вигідно інвестувати: рекомендації експерта

Якщо ви хочете інвестувати в ту чи іншу компанію, зверніть увагу на фінансові показники і потенціал розвитку, радить Євгеній Шакотько. Факторів, що впливають на прийняття інвестиційних рішення, насправді, дуже багато. Однак, якщо ви не хочете витрачати час на те, щоб самостійно розбиратися у всіх тонкощах, ви можете звернутись до експертів Forex Club, які мають багаторічний досвід успішної роботи на фінансових ринках і з радістю підкажуть вам найкращі варіанти для вкладення коштів.