Apple – одна з найвідоміших компаній світу, а її iPhone та MacBook лежать у домівках мільйонів людей. Та Apple - це не лише брендова і якісна продукція, але й успішний бізнес, на якому може заробити кожен.

До успіху Apple можна з легкістю приєднатися і навіть отримати непоганий прибуток. Як це зробити, розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

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Як Apple стала успішною

Сьогодні Apple є одним зі світових лідерів з виробництва мобільних телефонів. Історія компанії розпочалася 1 квітня 1976 року, коли Стів Джобс, Рональд Уейн і Стів Возняк зареєстрували компанію Apple Computer, Inc. Всього за кілька років компанія випустила кілька версій комп'ютерів Apple, ставши, фактично, першовідкривачем індустрії масового виробництва персональних комп'ютерів. А вже в 1980 році компанія провела первинне розміщення акцій, яке, на той момент, стало одним з найбільших на фондовому ринку США.



Стів Джобс на презентації показує фото із Стівом Возняк після спільного заснування компанії / Getty Images

З тих пір пройшло багато років. У 2007 році компанія змінила ім'я з Apple Computer на Apple, продемонструвавши розширення фокусу виробництва. У той же рік вона вийшла на ринок мобільних телефонів з першим iPhone, який зробив революцію в цій індустрії. З тих пір компанія регулярно радує користувачів новими девайсами.

Рекордна популярність акцій

Сьогодні продукція Apple користується успіхом по всьому світу у мільйонів користувачів. Популярність компанії не могла не позначитися на її фінансових показниках. Apple стабільно демонструє прибуток, а її акції ростуть і встановлюють нові максимуми.

Так, з початку 2020 року по серпень акції компанії виросли з приблизно 300 доларів за штуку до 500 доларів – в 1,6 рази. Збільшення вартості акцій призвело до того, що Apple стала першою компанією в США, чия капіталізація досягла рівня в 2 трильйони доларів.



Акції Apple з початку року / Libertex

Якби ви на початку року вклали 1 000 доларів в акції цієї компанії, скориставшись унікальною функцією торгової платформи Libertex – мультиплікатором, то ваш дохід з консервативним мультиплікатором 1:10 склав би 16 000 доларів.

Популярність Apple досягла таких висот, тому що в кінці серпня 2020 року компанія провела поділ акцій (спліт) в співвідношенні 1:4. Це означає, що кожен власник акції отримав натомість однієї старої акції чотири нових. Це зробили для того, щоб акції стали ще більш доступними для інвесторів. При цьому тільки на новинах про поділ, вартість акцій компанії збільшилася більш ніж на 30%.

Як приєднатися до успіхів Apple

Причина зростання акцій Apple – відмінні перспективи компанії, в яких впевнені інвестори. Apple регулярно випускає на ринок все нові і нові продукти, які коштують все дорожче, і приносять компанії все більше прибутку. При цьому задовго до офіційних презентацій в інтернеті з'являються різні "витоки" інформації про продукти компанії. Вони не тільки підігрівають інтерес до продукції Apple, але і впливають на динаміку котирувань акцій. Завдяки їм інвестори заздалегідь можуть зрозуміти перспективи, проаналізувавши реакції користувачів інтернету. Це дозволяє спрогнозувати як майбутні перспективи компанії, так і вартість її акцій.

Оскільки новини про продукти компанії Apple публікуються в інтернеті відкрито, знайти і проаналізувати їх не викликає великих труднощів для будь-якого українця. А це означає, що ви теж можете провести подібний аналіз (такий аналіз називається фундаментальним) і заробити на зміні вартості акцій компанії. Погодьтеся, замість того, щоб сьогодні витратити 1 000 доларів на новий смартфон Apple, набагато краще їх вкласти в акції цієї компанії, які можуть принести вам величезний прибуток в найближчому майбутньому.

Компанія Apple не тільки показує стабільний прибуток, але і регулярно випускає нові продукти, які користуються великим попитом. З огляду на це, можна відзначити, що акції Apple є одним з найпривабливіших активів інвестицій,

– зазначив Євген Шакотько, трейдер-аналітик Forex Club.

Як заробити на акціях Apple

Сьогодні вкласти гроші в акції Apple може кожен. Для цього не потрібно володіти великим капіталом або спеціальними знаннями. Все що потрібно зробити, це зареєструватися, відкрити і поповнити рахунок в торговій платформі Libertex.

Після цього вам залишиться тільки проаналізувати ринок за допомогою вбудованих в Libertex інструментів технічного аналізу, вибрати торговий інструмент – акції Apple і відкрити угоду в потрібному напрямку.

Завдяки тому, що торгова платформа Libertex доступна як у вигляді веб-додатка, так і у вигляді додатків для операційних систем iOS і Android, ви можете зробити це, не виходячи з дому.

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Познайомитися з основами інвестицій на фінансовому ринку вам допоможе спеціальний курс навчання, доступний в торговій платформі Libertex. Пройшовши його, ви дізнаєтеся, як правильно здійснювати операції і аналізувати ринок.