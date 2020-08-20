Акції Facebook досягли історичних максимумів тоді, коли весь світ у кризі. Як можна збагатитися на успіху компанії?

В період пандемії коронавірусу і економічної нестабільності, багато хто почав отримувати нижчі доходи. Але є люди, які і за цих умов продовжують ставати ще багатшими, використовуючи ситуацію на власну користь. І один з них - підприємець у сфері інтернет-технологій, засновник соціальної мережі Facebook і, нарешті, просто мільярдер Марк Цукерберг. Дізнайтеся, як ви можете приєднатися до його успіху у матеріалі 24 каналу.

Актуально Час купувати акції Amazon: як розбагатіти без ризику втратити гроші

Секрет успіху простий

У той час, коли люди по всьому світу сиділи вдома в самоізоляції через карантин, акції Facebook злетіли вгору. Причина в тому, що "серфити" в соціальних мережах ніхто не припинив і навіть навпаки, аудиторія соціальних мереж, зокрема, Facebook тільки зросла.

Звичайно, не пандемія зробила Цукерберга мільярдером.

Як Цукерберг став мільярдером

Все почалося в 2004 році, коли він придумав Facebook разом зі своїми сусідами по кімнаті в гуртожитку Гарвардського університету.



Спочатку ця соціальна мережа була доступна тільки для студентів Гарварда, потім для інших університетів Бостона, а потім і для всіх навчальних закладів в США.



Але вже в 2006 році Facebook вийшов на простори загальнодоступного інтернету.



Марк Цукерберг збагатився під час пандемії / Фото medium.com

В результаті, в свої 23 роки, Цукерберг став наймолодшим мільярдером планети. У 2020 році його статки вже перевищили 100 мільярдів доларів. Наразі йому належить 75% акцій компанії, чистий прибуток якої в I півріччі поточного року зріс вдвічі - до більш ніж 10 мільярдів доларів.

Плани компанії Facebook

Незважаючи на свій успіх, Facebook не збирається зупинятися на досягнутому. У компанії дуже великі плани на майбутнє. Зокрема, створення власної ігрової платформи. Крім того, Facebook повідомила про запуск сервісу коротких відео Instagram Reels – конкурента китайського додатку TikTok – в більш ніж 50 країнах по всьому світу. Масштабним проектом повинна була стати криптовалюта Libra, яка, за задумом творців, повинна була з часом замінити долар, але вона зіткнулася з потужною протидією з боку влади США.

Як долучитися до успіху

Величезна кількість українців користується Facebook. Але не всі користувачі замислюються, що могли б взяти участь в фінансовому успіху компанії і непогано заробити на її акціях.

Акції Facebook останнім часом виглядають вельми і вельми непогано через стрімкий ріст на фоні позитивних фінансових показників компанії і запуску нових продуктів.Ціна акцій вже перевалила за позначку в 250 доларів за штуку, з початку року збільшившись приблизно на чверть. Ви б могли вкласти в покупку акцій Facebook 1 000 доларів на початку року, і тоді ваш дохід склав би 200 доларів. А якби ви скористалися торговою платформою Libertex, що дозволяє використовувати мультиплікатор, то ваш дохід був би ще більшим. Наприклад, з мультиплікатором 1:10 ви б заробили 2 000 доларів на зростанні акцій Facebook. Подальші перспективи цих акцій виглядають дуже райдужно, тому вони можуть стати вдалим інструментом для тих, хто хоче заробити на зростанні котирувань.



Як змінювалася ціна акцій Facebook з початку року / Libertex

Актуально Як заробити на золоті, сріблі та інших дорогоцінних металах під час кризи

Хочете заробити на успіху компанії Марка Цукерберга? Торгуйте акціями цієї компанії в торговому терміналі Libertex, яким користуються понад 2,2 мільйона трейдерів по всьому світу! Таку популярність Libertex завоював завдяки простому і зрозумілому інтерфейсу, можливості торгувати через веб-додаток або з мобільних телефонів на операційних системах iOS і Android, можливості використання мультиплікатора, а також стабільної та надійної роботи. Крім того, трейдери можуть пройти короткий навчальний курс і ознайомитися з основами трейдингу прямо в торговій платформі.

Скористайтеся можливістю заробити на акціях Facebook! Увійдіть в Libertex прямо зараз і зробіть крок до фінансового благополуччя.