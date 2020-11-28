Акції медичних компаній, які шукають вакцину від коронавірусу, і не лише їх, стрімко ростуть. Чому зараз вдалий час, щоб вкласти гроші в їх активи?

В умовах пандемії коронавірусу багато галузей і окремі компанії опинилися в кризі. Їх виробничі і фінансові показники значно знизилися, а акції компаній істотно впали в ціні. Багато компаній розорилися і збанкрутували. Проте, є ряд галузей, які не тільки не втратили свої позиції, але, навпаки, поліпшили своє фінансове становище.

Куди вкладати гроші під час пандемії коронавірусу? У матеріалі Фінансів 24 розповідаємо про найбільш перспективні галузі, в які варто вкластися, щоб заробити.

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Які компанії заробили на пандемії

Безумовно сектор онлайн розваг і електронної торгівлі, а також продуктові мережі покращили свої позиції під час кризи. Однак, найбільший дохід у цей період отримали перш за все, медичні і фармацевтичні компанії.

Чому акції медкомпаній ростуть

При епідемії попит на ліки, причому не тільки від конкретного захворювання, але і від інших, різко зростає. Адже люди хворіють і коронавірусною інфекцією, і всіма тими ж хворобами, від яких вони страждали до пандемії. Чинник паніки також грає роль: люди в різних країнах починають імпульсивно скуповувати медикаменти на всякий випадок і про запас, тому що бояться настання дефіциту.

На цьому тлі зростають продажі продукції компаній, які виробляють ліки, вітаміни, вакцини та інші фармацевтичні та медичні товари, а разом з продажами зростає і вартість акцій. Однак найбільше зростання вартості показують акції компаній, які зайнялися розробкою вакцини від коронавірусу. Їх акції з початку пандемії вже істотно виросли. При цьому будь-яка новина про успіхи в розробці вакцини призводить до чергового витка зростання котирувань відразу на 10-20%.

Це стосується, перш за все, таких компаній як Pfizer, а також Moderna. Вони вже оголосили про вакцину з високою ефективністю – аж до 95%.

На тлі позитивних новин і зростання продажів, акції компанії Pfizer починаючи з середини березня до кінця листопада виросли з 28 до 36 доларів.

Акції Moderna, подорожчали більш ніж в 3 рази – з трохи більше ніж 30 доларів до майже 100 доларів. Тобто якби ви вклали в цей актив 1000 доларів, то до кінця листопада ваш капітал склав би 3000 доларів.

Якщо розробки цих компаній надійдуть в масове виробництво, це принесе їм гігантський прибуток і, звичайно, викличе черговий бурхливий ріст котирувань акцій на фондовому ринку. Вже зараз США, Євросоюз і Великобританія ведуть переговори про можливість придбання вакцини від коронавірусу компанії Moderna, що підтримує ціну акцій цієї компанії. А це означає, що ви можете заробити на зростанні вартості цих акцій!

Як заробити на акціях

Отримати прибуток на зростанні вартості акцій фармацевтичних компаній досить просто. Для цього потрібно в першу чергу вибрати надійну фінансову компанію, яка надасть можливість торгувати цими активами. Однією з найбільш надійних компаній є Forex Club.

Forex Club з 1997 року надає трейдерам по всьому світу можливість заробляти на валюті, акціях провідних світових компаній, фондових індексах, енергоносіях, криптовалютах і інших товарів.

Вибравши компанію, вам потрібно буде відкрити і поповнити рахунок. Наприклад в торговій платформі Libertex, розробленої Forex Club. Ви можете зробити це буквально не встаючи з дивана, оскільки платформа доступна у вигляді вебдодатку, а також у вигляді додатків для операційних систем iOS і Android.

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Після цього виберіть потрібний інструмент, введіть суму, яку ви хочете використовувати і натисніть "в ріст" або "в зниження", в залежності від того, куди по вашим прогнозом буде рухатися вартість обраного вами інструменту. У Libertex вбудовані інструменти для технічного аналізу і стрічка новин, завдяки яким ви зможете зробити правильний прогноз.

Хочете почати заробляти в період пандемії? З Libertex це просто! Увійдіть, пройдіть навчання, спробуйте свої сили на демо-рахунку – і почніть отримувати прибуток.

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