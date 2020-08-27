У що вкласти гроші, щоб збільшити свій капітал? Інвестувати в акції Tesla або інших провідних техногігантів чи краще звернути увагу на ринок криптовалют? Ці запитання хвилюють як початківців, так і досвідчених інвесторів.

Перше, що потрібно знати: щоб отримати високий дохід, важливо знайти вигідну ідею. Отож, як почати інвестувати і визначити правильну стратегію для отримання високого заробітку – розповідає 24 канал.

Корисно Час купувати акції Amazon: як розбагатіти без ризику втратити гроші

Інвестиційна ідея – головна формула успіху

Інвестиційна ідея – це каркас, навколо якого будується успішний інвестиційний процес на фінансових ринках. Покладаючись на певну думку й вибираючи відповідний інструмент, інвестор вибудовує навколо нього свою стратегію, ухвалюючи рішення, скільки грошей і на який термін він готовий вкласти в ту чи ту акцію, валютну пару або криптовалюту.

На сайті компанії Forex Club потенційні інвестори мають можливість не тільки вигідно вкласти свої гроші й отримати прибуток, але і вибрати інвестиційну ідею на початковому етапі її появи на ринку – на стадії розробки.

У процесі свого вибору, інвестори можуть проголосувати на користь певної ідеї. Та концепція, яка набрала найбільшу кількість голосів, буде відібрана аналітичним відділом компанії і запущена для інвестування.

На одній зі сторінок сайту Forex Club всі представлені ідеї розділені на два класи:

ті, за які можна проголосувати;

ті, які вже були схвалені аналітичним відділом, і в них можна інвестувати.

Доступні інвестідеї: чому вигідно вкласти гроші в Tesla

Кожен чув про засновника компанії Tesla Ілона Маска. Його успіхи вражають, а цінні папери Tesla регулярно оновлюють історичні рекорди котирувань. Спеціально для тих, хто хоче приєднатися до успіху виробника електромобілів Tesla і заробити на цьому, фахівці Forex Club розробили інвестиційну ідею, присвячену саме цьому підприємству. Така інвестідея називається "Усі хочуть Tesla".

Американський виробник електрокарів Tesla нещодавно став лідером з-поміж компаній цього сегмента в США за рівнем ринкової капіталізації. Зокрема, з початку 2020 року вартість компанії збільшилася в понад 3 рази, перевищивши 340 мільярдів доларів. А її засновник Ілон Маск став четвертим у списку найбагатших людей світу: його капітал становить близько 85 мільярдів доларів.

Днями акції Tesla зросли в ціні відразу більш ніж на 13%. Це сталося після того, як рада директорів компанії схвалила проведення в кінці серпня дроблення (спліту) акцій з розрахунку 5 до 1. Тепер кожен зареєстрований в реєстрі акціонер підприємства отримає дивіденди в розмірі чотирьох додаткових звичайних акцій на кожну, якою він володіє – тобто за одну наявну акцію інвестор отримує ще чотири.

Дуже сильно втішила інвесторів і звітність Tesla про свою діяльність за другий квартал 2020 року. Після публікації звіту компанія Ілона Маска стала очевидним претендентом на зарахування до індексу S&P 500 (входять акції найбільших американських компаній), оскільки вона була прибутковою впродовж останніх чотирьох кварталів поспіль.

Зверніть увагу Заробляй разом з Цукербергом: як долучитися до успіху Facebook

Як почати інвестувати в Tesla?

Хочете долучитися до успіхів компанії Tesla? Приєднуйтеся до інвестиційної ідеї "Усі хочуть Tesla" від Forex Club.

Як це зробити? Заповніть форму зворотного зв'язку нижче і фахівці компанії зв'яжуться з вами.