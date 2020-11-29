Друга хвиля коронавірусу ще більше погіршила ситуацію у світовій економіці. Але це не означає, що в ситуації, що склалася негативні наслідки вплинуть однаково на всіх.

Як уникнути негативного впливу пандемії і збільшити дохід під час другої хвилі коронавірусу, розповідаємо у матеріалі Фінансів 24.

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Як коронавірус вплинув на економіку

Пандемія коронавірусу привела світову економіку до глибокої кризи. Багато країн були змушені зупинити свою економіку і знову ввести повні локдауни. Це не лише не зупинило поширення вірусу, але й не сильно допомогло його уповільнити.

Після Китаю вірус стрімко поширився в країнах Європи, але тепер вже і в Україні. Раніше ми обмежилася тільки "карантином вихідного дня", але влада задумалася над тим, щоб запустити план тотальної зупинки економіки. На жаль, вже після першої хвилі і закриття економік багато компаній у всьому світі зіткнулися зі значним зниженням прибутку. Подібні проблеми відчули і українські підприємства.

Тепер же вельми виправданими стають побоювання, що друга хвиля стане для багатьох компаній останньою. На цьому тлі світове ВВП ризикує знизитися на 4-4,5%, а безробіття серйозно зросте. Це означає, що мільйони людей можуть зіткнутися зі зниженням своїх доходів і залишитися без фінансової стабільності.

Як можна заробити на другій хвилі COVID-19

В період кризи виникає багато нових можливостей, які можна використовувати для заробітку. Наприклад, можна непогано заробити на фінансовому ринку, оскільки він найбільш швидко і досить передбачувано реагує на світові події.

Залишаючись в курсі того, що відбувається у світі та в економіці різних країн, стежачи за новинним потоком, можна з відносною легкістю спрогнозувати його подальшу динаміку, і, скориставшись слушним моментом, отримати непоганий прибуток.

Це дозволить вибрати правильний актив, який зможе "вистрілити" саме в цей період, а значить дозволить вам зберегти і примножити ваші заощадження.

В умовах другої хвилі коронавірусу такими активами можуть бути як акції медичних і фармацевтичних компаній, особливо тих, хто працює над вакциною від коронавірусу (Pfizer, Moderna), так і платформ онлайн-торгівлі (наприклад, Amazon), а також акції IT-компаній, зокрема, Apple.

Наприклад, акції компанії Moderna виросли на тлі першої хвилі пандемії – з середини березня до кінця вересня більш ніж в 5 разів – з приблизно 20 доларів до більш ніж 100 доларів. В результаті, вклавши в них, наприклад, 1000 доларів, за 7 місяців ви б збільшили ваш капітал до 5000 доларів. Погодьтеся, непоганий результат!

Друга хвиля може супроводжуватися запуском вакцини, що розробляється компанією Moderna, а значить підстрибнуть її фінансові результати і, відповідно, виростуть акції. Це може стати чудовою можливістю отримати додатковий дохід!

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Що необхідно зробити інвесторові

В першу чергу потрібно вибрати надійну компанію, яка стане вашим провідником на фінансовому ринку. Однією з найбільш надійних є Forex Club, який з 1997 року допомагає інвесторам вигідно вкладати кошти в валюту, акції світових компаній, фондові індекси, енергоносії та інші активи.

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