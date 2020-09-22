Активи компаній знову ростуть в ціні. Від початку пандемії фондовий ринок США вперше продемонстрував рекордне зростання. Водночас фахівці не виключають що ймовірна нова хвиля коронавірусу може викликати чергове падіння.

Яку стратегію краще обрати інвесторам у цей період та чи варто заходити на ринок новачкам, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Зростання фондових ринків аналітики пов‘язують з політикою підтримки економіки, що провадить уряд США та Федеральний резерв. Серед інших позитивних факторів – гарні результати роботи галузі високих технологій, включаючи такі компанії як Amazon, Apple, Netflix, Facebook та Microsoft.

Досвідчені інвестори запевняють, що такий період є сприятливим для заробітку. А от як новачкам заробити свій перший капітал в цих умовах, ми запитали в експерта компанії Forex Club Ольги Онуфрик, менеджера-аналітика Міжнародної Академії біржової торгівлі.

Чи варто починати кар'єру інвестора в час кризи

Нестабільна економічна ситуація лякає багатьох. Але крім нестабільності кризи приносять і нові можливості. Фінансові ринки в період економічної нестабільності демонструють високу волатильність, а це значить, що почавши торгувати в цей період, ви відразу можете отримати значний прибуток. У зв'язку з цим саме в такі періоди найкраще починати інвестувати на фінансовому ринку.

Як потрапити на фінансовий ринок

Стати учасником фінансового ринку досить просто. В першу чергу, треба освоїти основи торгівлі на ринку. Це можна зробити, пройшовши короткі курси, в ході яких вам розкажуть про основи трейдингу, наприклад, в Міжнародній академії біржової торгівлі. До речі, їх можна пройти онлайн.

Після того, як ви познайомитеся з азами трейдингу, вам потрібно вибрати надійну компанію, яка буде вам надавати доступ до фінансових ринків, а також відкрити й поповнити ваш торговий рахунок. Однією з найбільш надійних компаній є Forex Club, яка вже понад 20 років надає можливість трейдерам по всьому світу заробляти на фінансових ринках, розповідає Ольга Онуфрик.

Вибравши компанію, вам залишиться тільки відкрити, поповнити ваш торговий рахунок та почати заробляти на фінансових ринках.

Які бувають стратегії для роботи на біржі?

Існує багато стратегій для ефективної торгівлі на фінансових ринках.

Активна, коли трейдер здійснює короткострокові операції всередині дня. Або пасивна, коли інвестор відкриває угоди на кілька днів або навіть тижнів.

Одні трейдери вважають за краще використовувати для заробітку в основному угоди на покупку активів, інші – на продаж.

Хтось використовує для торгівлі технічні індикатори, а хтось орієнтується на новини.

Конкретні параметри стратегій залежать виключно від уподобань трейдерів.

Поради початківцям

Щоб мінімізувати ризики та отримати максимальний прибуток потрібно дотримуватися простих правил.

Потрібно освоїти основи трейдингу, пройшовши хоча б мінімальний курс навчання. Вибрати надійну торгову платформу, наприклад Libertex. При здійсненні операцій потрібно дотримуватися правила "не клади всі яйця в одну корзину", тобто треба розподіляти ваші кошти по декількох інструментах. Це дозволить захистити ваш капітал від непередбачених ситуацій.

Також, краще використовувати в угодах тільки частину вашого капіталу. Таким чином, навіть при негативному розвитку подій по конкретній операції ви збережете більшу частину коштів.

Крім того, необхідно ретельно аналізувати ринок, використовуючи інструменти технічного аналізу.

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Ну і, звичайно, не слід нехтувати допомогою професіоналів, які допоможуть підібрати найбільш корисні вам інструменти для трейдингу,

– резюмує Ольга Онуфрик.

Тож, навіть в умовах нестабільної економічної ситуації заробити на цінних паперах може й інвестор-новачок. Для цього потрібно лише правильно обрати стратегію та підібрати активи, які відповідають запитам.

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