Як заробити гроші на фондових індексах: поради з інвестицій
Фондові індекси – один з найнадійніших способів заробити. Попри те, що вони пропонують нижчу дохідність, ніж такі інструменти як криптовалюта чи окремі акції, ризики тут теж менші.
Уоррен Баффет є одним з найуспішніших інвесторів усіх часів зі статками у 82 мільярди доларів. Хоча у багатьох інвесторів нема тих ресурсів, що у Баффета, вони можуть скористатися його порадою: фондові індекси – це найрозумніша інвестиція, яку може зробити більшість людей. Про це йдеться у матеріалі Investopedia.
До теми Індекс S&P 500 рекордно росте: як на цьому заробити
Що таке фондовий індексЦе показник вартості зрізу фондового ринку, який обраховується як середнє зважене цін на акції добірки компаній. S&P 500 – це найвідоміший індекс, який показує загальну капіталізацію 500 найбільших публічних компаній США.
Одна з порад, яку дають інвесторам – це диверсифікуйте свої інвестиції або іншими словами "не кладіть всі яйця в один кошик". Але фондовий індекс – це вже диверсифікована інвестиція, оскільки вона містить різні акції. Тож ризики мінімальні.
Переваги фондових індексів
- Надійність та мінімальні ризики. Зі стрибками вниз та вверх, але індекси ростуть, що демонструє динаміка індекса S&P 500 за останні 5 років.
Індекс S&P 500 протягом останніх 5 років / Libertex
- Пасивна інвестиція. Інвестувавши у фондовий індекс, не потрібно моніторити звіти кожної із компаній окремо, щоб прогнозувати чи ростиме індекс чи ні. Натомість є можливість ефективно контролювати ризики.
- Низькі трансакційні витрати. Замість того, щоб купувати акції багатьох різних компані, можна купити індекс, заплативши один раз за трансакцію.
Недоліки фондових індексів
- Фіксований портфель інвестицій. Диверсифікований портфель – це добре, але якщо він зафіксований, як-от індекс, це робить інвестора вразливим до коливань на ринку. Коли інвестор купує акції різних компаній, він може реагувати на загрози для ринку і продавати ті, чи інші. Купивши індекс, ви не можете вилучити якісь акції, які тягнутимуть індекс на дно.
- Нижча прибутковість. Індекси не можуть продемонструвати такий стрімкий ріст як окремі акції, криптовалюти чи інші волатильні активи.
- Потрібна консультація. Перш ніж інвестувати в фондовий індекс, варто проконсультуватися з фахівцем. Проте це стосується всіх видів інвестицій.