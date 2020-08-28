Фондові індекси – один з найнадійніших способів заробити. Попри те, що вони пропонують нижчу дохідність, ніж такі інструменти як криптовалюта чи окремі акції, ризики тут теж менші.

Уоррен Баффет є одним з найуспішніших інвесторів усіх часів зі статками у 82 мільярди доларів. Хоча у багатьох інвесторів нема тих ресурсів, що у Баффета, вони можуть скористатися його порадою: фондові індекси – це найрозумніша інвестиція, яку може зробити більшість людей. Про це йдеться у матеріалі Investopedia.

До теми Індекс S&P 500 рекордно росте: як на цьому заробити

Що таке фондовий індекс Це показник вартості зрізу фондового ринку, який обраховується як середнє зважене цін на акції добірки компаній. S&P 500 – це найвідоміший індекс, який показує загальну капіталізацію 500 найбільших публічних компаній США.

Одна з порад, яку дають інвесторам – це диверсифікуйте свої інвестиції або іншими словами "не кладіть всі яйця в один кошик". Але фондовий індекс – це вже диверсифікована інвестиція, оскільки вона містить різні акції. Тож ризики мінімальні.

Переваги фондових індексів

Надійність та мінімальні ризики. Зі стрибками вниз та вверх, але індекси ростуть, що демонструє динаміка індекса S&P 500 за останні 5 років.

Індекс S&P 500 протягом останніх 5 років / Libertex

Пасивна інвестиція. Інвестувавши у фондовий індекс, не потрібно моніторити звіти кожної із компаній окремо, щоб прогнозувати чи ростиме індекс чи ні. Натомість є можливість ефективно контролювати ризики.

Низькі трансакційні витрати. Замість того, щоб купувати акції багатьох різних компані, можна купити індекс, заплативши один раз за трансакцію.

Недоліки фондових індексів