Коли нафта, акції деяких компаній та окремі валюти світу падають, ринок криптовалюти впевнено росте і приносить високі прибутки інвесторам.

Криптовалюти, які, здавалося б, з'явилися на фінансовому ринку відносно недавно, вже зарекомендували себе як хороший інструмент для інвестицій. Зараз в цьому сегменті ринку знову намітилися тенденції до зростання вартості окремих активів. На цьому тлі криптовалюти знову починають привертати до себе увагу інвесторів. Дізнайтеся, чому ростуть криптоактиви і як в них інвестувати в матеріалі 24 каналу.

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Золото крипторинку

Незважаючи на відносну молодість, біткойн вже зарекомендував себе як "цифрове золото". Так, в періоди економічної нестабільності або турбулентності на ринку традиційних активів багато інвесторів переводять свої кошти в цей інструмент. Його сприймають як своєрідну "тиху гавань", в якій можна сховатися в період підвищеної волатильності ринків через економічні наслідки пандемії коронавірусу.

Під час пандемії коронавірусу інтерес до біткойну знову почав рости. На цьому тлі йому вдалося пробити верхню психологічну позначку в 12 тисяч доларів. Його ринкова капіталізація перевищила 220 мільярдів доларів вперше з початку 2020 року і зрівнялася з капіталізацією такого гіганта ринку як компанія Netflix.

Якщо б ви інвестували в біткойн на початку року і продали лише зараз, то отримали б 64% прибутку. Проте вся краса біткойну в його волатильності, яка дозволяє заробляти на цьому активі швидко та часто.

Динаміка цін біткойну з початку року / Libertex

Варто відзначити, що перетікання коштів не тільки в біткойн, але і в інші криптовалюти з плином часу стає все більш значним. Багато інвесторів переходять з традиційних ринків на ринок цифрових валют, переводячи в них кошти для того, щоб перечекати складний період в економіці. Зокрема, з початку року втрати понесли і акції, і нафта, і деякі валюти, в той час як в криптовалюти, навпаки - намітилася непогана тенденція до відновлення курсу. На цьому тлі можна сміливо говорити про те, що зараз крипторинок переживає свій черговий розквіт.

Як і де торгувати

Для того щоб почати інвестувати гроші в ринок криптовалют і отримувати з цього прибуток, перш за все, необхідно вибрати надійний майданчик для роботи. Однією з таких платформ є торгова платформа Libertex, якою користується понад 2,2 мільйона трейдерів по всьому світу. У Libertex є понад 200 різних фінансових активів і, в тому числі, найбільш популярні криптовалюти.

Зокрема, ви можете торгувати такими активами, як:

Bitcoin;

Ethereum;

Ripple;

Monero;

Bitcoin Cash.

Завдяки простому і зрозумілому інтерфейсу працювати з платформою Libertex зручно як початківцям, так і досвідченим трейдерам. Буквально в кілька кліків ви можете поповнити свій рахунок, вибрати потрібний вам інструмент, провести аналіз його динаміки та зробити прибуткову угоду. Платформа доступна у вигляді веб-додатку, а також мобільних додатків для телефонів з операційними системами iOS і Android. Завдяки цьому ви завжди будете в курсі того, що відбувається з вашими активами.



Платформа Libertex / Forex Club

Однією з ключових переваг Libertex є можливість використання мультиплікатора. Він дозволяє в рази збільшити ваш прибуток. Наприклад, використовуючи мультиплікатор 1:20 при зміні курсу біткойну всього на 10 доларів, ваш прибуток може скласти 200 доларів. Однак його варто використовувати обачно, тому що він також збільшує ризики при торгівлі. Саме тому важливо правильно вибрати напрямок угоди. Зробити це можна за допомогою вбудованих в Libertex інструментів технічного аналізу.

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