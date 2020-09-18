Існує чимало інструментів для вкладення грошей, але найцікавішим і найприбутковішим, щоб примножити ваші кошти, є криптовалюта.

Є безліч способів отримати прибуток на криптовалюті: майнінг і хмарний майнінг, арбітраж, криптовалютні депозити, холдинг криптовалюти тощо. Однак найпростішим та найприбутковішим є криптовалютний трейдинг. 24 канал розпитав експерта компанії Forex Club як заробити на криптовалюті.

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Завдяки криптовалютному трейдингу ви можете заробляти не лише на рості криптовалюті, але й на падінні її ціни. Експерт компанії Forex Club Денис Повторенко відповів на основні питання, які виникають у початківця, який розглядає можливість торгівлі на ринку криптовалюти.

Як давно у трейдерів з'явилася можливість заробляти на криптовалюті на біржі?

Найвідоміша криптовалюта – біткойн – з'явилася у 2008 році. На перший погляд, це досить недавно, але відтоді, всього за 12 років, криптовалютний ринок повністю сформувався і став цілком цивілізованим.

Капіталізація цього ринку вже перевищує 300 мільярдів доларів, у світі працює понад 400 криптовалютних бірж, і інвесторам доступна величезна кількість інструментів для торгівлі: починаючи від біткойна й закінчуючи криптовалютою, прив'язаною до кількості хворих на коронавірус у світі.

У чому відмінність криптовалюти від класичних інструментів для інвестування?

Крипторинок повністю віртуальний, і якщо в основі інших інструментів часто лежать реальні активи, наприклад, золото, нафта, валюти різних країн, то цифрові валюти існують по суті тільки у вигляді записів в інтернеті.



Експерт компанії Forex Club Денис Повторенко

Що впливає на зміну цін криптовалюти?

В цілому, ті ж фактори, що впливають і на класичні ринки. Це економічна статистика, політичні події, новинний потік в цілому. Ще один важливий фактор – це технічна надійність коду тієї чи іншої криптовалюти. Наприклад, новини про уразливість в коді або про хакерську атаку можуть обвалити курс тієї чи іншої цифрової валюти. А новини про оновлення та нові версії, навпаки, викликають зліт котирувань.

Якими знаннями потрібно володіти, щоб почати успішно торгувати криптовалютою? Де ці знання можна отримати?

Щоб успішно працювати на фінансових ринках не потрібно бути гуру фінансів. Але важливо звернутися до професіоналів, які дадуть грамотну консультацію і підкажуть алгоритм дій. Також можна пройти онлайн курс навчання трейдингу, який я розробляв в компанії Forex Club. В рамках цього курсу слухачі отримують 70% практичного матеріалу, робочі інструменти технічного аналізу, лайфхак по роботі з терміналом, контролем ризиків і емоцій в трейдингу, а також готову торгову систему.

Чи можна поєднувати трейдинг з основним місцем роботи або приватним бізнесом?

Так, звісно. Це цілком реально, але важливо розрахувати свої можливості та визначити, скільки часу ви готові присвятити трейдингу, щоб це не завдало шкоди основній роботі. І знову ж таки дуже важливо делегувати частину процесів професіоналам.

Скільки на цьому можна заробляти?

Верхня планка заробітку практично не обмежена. Все залежить від того, як серйозно ви підійдете до процесу, скільки часу зможете приділяти трейдингу, скільки готові вкласти, від розміру мультиплікатора, який ви використовуєте та інших чинників. Наприклад, біткойн 17 серпня виріс на 5% до рівня 12 400 доларів. Якби ви вчасно відкрили операцію в терміналі Libertex на покупку цієї криптовалюти на 1 000 доларів з мультиплікатором 1:10, ваш дохід склав би 500 доларів за кілька годин.



Курс біткойна 17 серпня / Libertex

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З чого ж почати? Які поради ви дасте новачкові?

Щоб почати заробляти на ринку криптовалют, важливо: