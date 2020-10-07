У 2020 році вкладення в біткойни принесли значно менше коштів, ніж у попередні. Натомість деякі альтернативні криптовалюти, так звані альткойни, виросли в ціні на тисячу відсотків. Як заробити на усіх видах криптовалюти – у нашому матеріалі.

Які є способи заробітку на криптовалюті, наскільки корисні біржові боти і що таке альткойн – читайте в матеріалі Фінанси 24

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Трейдинг криптовалют

Контракти на біржі, які належать до цієї категорії, майже не відрізняються від роботи з цінними паперами. Трейдинг передбачає короткострокові спекуляції та укладання безлічі угод.

Найбільш оптимальним варіантом для цього є біржі, оскільки на них найпростіше швидко купити чи продати криптовалюту. Також є варіант маржинальної торгівлі з кредитним плечем. Він підходить професійним трейдерам, оскільки має значно більші ризики.

Що таке маржинальна торгівля? Торгівля на ринку, яка передбачає використання "плеча" – позикових грошей, для відкриття великої позиції меншими засобами. Кредитор надає трейдеру під заставу певну суму коштів для збільшення розміру здійснюваних операцій і, відповідно, прибутку.

Плюси трейдингу

Основною перевагою трейдингу криптовалют є висока волатильність їх ринку. Саме вона забезпечує високі відсотки прибутковості по операціях. Однак є ще кілька переваг трейдингу криптовалют, які допоможуть заробити:

Необов’язково починати з великих інвестицій Децентралізована, а також безпечна система торгів Великий вибір торгових пар Операції можна здійснювати в будь-який час, зокрема онлайн Стрімкий розвиток сфери надає можливість мати високий дохід, інвестуючи у нові проєкти Велика різноманітність торгових майданчиків

Поради

Починайте торгівлю, коли у вас достатня база знань: прочитайте спеціалізовану літературу, послухайте лекції чи пройдіть курси. Ще в підготовці допоможуть демо-рахунки – симуляція справжніх торгів. Там можна в реальних умовах торгів ознайомитися з устроєм біржі. Демо-рахунок не можна поповнювати, а також зняти з нього гроші.

Список найкращих сервісів із демо-торгівлею у 2020:

Після закінчення навчання варто завести невелику суму. Не потрібно сподіватися одразу на великий успіх – перші втрати необхідні. Це дасть можливість зрозуміти, наскільки ви здатні зберігати спокій у стресових ситуаціях.

Мінуси трейдингу

Недоліки криптовалютного трейдингу також є, тому не варто про них забувати.

Можна виділити такі основні недоліки трейдингу криптовалют:

Неможливо почати успішну торгівлю без додаткових знань.

Стабільні торговельні пари приносять скромний дохід, як, наприклад біткойн і долар.

Необхідний безперервний моніторинг новинних зведень і аналізування ринку.

Трейдери послуговуються професійною термінологію, інколи новачкам важко її освоїти.

Автоматичний трейдинг

Інструменти високоточного трейдингу, тобто біржові боти, використовуються в більшості угод на світових біржах. В алгоритмічному трейдингу спеціальні програми автоматично шукають можливості заробітку, продають і купують позиції в частки секунди. Оскільки є дуже багато коливань курсів криптовалюти, боти в цій сфері стають дедалі популярнішими.

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Три категорії біржових ботів:

Прості боти із заздалегідь прописаною логікою.

Самопокращувані торгові роботи на базі штучного інтелекту і machine learning.

Роботи-порадники (не укладають угоди, а лише дають рекомендації).

Якщо ви трейдер нещодавно, то найбільше вам підійде робот-порадник.

Реферальні системи криптобірж

Торговим платформам потрібні нові клієнти, тому вони платять тим, хто допомагає залучити користувачів. Для цього створюють реферальні програми. Їхні учасники рекомендують проєкт, щоб отримати винагороду за кожного залученого користувача.

Користувачі в реферальних програмах діляться на 2 типи:

Рефері – клієнт біржі, який залучає;

Реферали – нові залучені користувачі.

Плюси і мінуси методу. Зазвичай бонуси отримують обидві сторони. Спосіб і розмір винагороди в кожної криптобіржі свій: десь потрібно чекати, а в деяких можна вивести й обміняти криптовалюту одразу.

Найпопулярніші біржі з партнерськими програмами:

Binance;

BitMEX;

Coinex;

EXMO;

Huobi;

Bitfinex;

Інвестиції в біткойни та альткойни

Альтернативою трейдингу є "ходл", тобто звичайне інвестування. Оскільки ця стратегія передбачає довгострокові угоди, вона більше підходить для непрофесіоналів. Для ходлу не потрібен технічний аналіз, здібності до торгівлі та інші навички.

Потенціал тут менший, ніж у таргетингу, оскільки ви не заробите на малих коливаннях, які є кожного дня. Важливим у ходлі є вибір правильного моменту: купити актив за рекордно низькою ціною та продати на піку. Також потрібно знати, коли та в яку криптовалюту вкладати: інколи правильний вибір може допомогти розбагатіти або навпаки.

Наприклад, ті, хто інвестував у біткойни в 2017-2018 при вартості вище 14 тисяч доларів, досі не мали змоги продати свої активи вигідно, а ось люди, які купили біткойн до різкого зростання цін – стали мільйонерами.

Як заробити на криптовалюті: інвестиції в альткойни

Термін альткойн походить від скорочення двох слів: "біткойн" і "альтернативний". Простими словами – це загальна назва всіх криптовалют, які створили після біткойна.

Кожна модифікація криптовалюти, яку випускають, намагається, якщо не замінити лідера, то хоч надати користувачам зручнішу цифрову валюту, але з меншою ціною монети. Загальна кількість альткойнів становить близько п’ятисот видів.

Першим альткойном вважається Namecoin, який представили ринку у 2011. Зараз ця цифрова валюта ще існує, однак не входить у ТОП-10 криптовалют.

У випадку інвестування в саму валюту альткойни є значно перспективнішими за біткойн. Перша цифрова валюта має високу волатильність і високий ризик несподіваного відкату (отримання серйозних збитків).

Якщо інвестор вирішує включити у портфель кілька різновидів криптовалюти, необхідний ретельний аналіз всіх варіантів. Варто зважити передусім на альткойни з ТОП-10 криптовалют, оскільки рейтинг формується із врахуванням важливих факторів.

Принципи формування ТОП-10 криптовалют

Будь-яка криптовалюта має певну цінність відносно долара США. Однак ціна – не єдиний критерій, за яким їх оцінюють, тому обираючи альткойни для інвестицій можна відштовхуватись від рейтингу.

Для формування рейтингу враховують такі характеристики:

Технічні деталі альткойна – простота використання, швидкість транзакцій та інші. Ринкова вартість. Динаміка ціни за останній період. Ринкова капіталізація – сума простого множення ціни за одиницю на загальну кількість сформованих монет.

Ознайомитись із актуальним рейтингом криптовалют і їх курсом ви можете на Coinmarketcap

Простріл – чого варте очікування

Простріл – це момент, коли ціна певного активу різко падає або піднімається на десятки і навіть сотні відсотків (відомий також, як Flash Crash). Великі простріли зазвичай тривають 1-2 секунди, але вони значно змінюють рівень ціни. Наприклад, у 2017 на Coinbase курс альткойну Ethereum на кілька секунд опускався з 317 доларів до 10 центів за одиницю. Тоді це відбулося через те, що один із трейдерів продав понад 96 тисяч монет одним ордером.

Такий момент неможливо спрогнозувати. Однак простріл можна зловити, а значить – є можливість заробляти на цьому.

Щоб спробувати впіймати простріл, потрібно купити стабільну монету. Потім поставити ордер на покупку криптовалюти в парі з нею за вигідним курсом. Бажано зробити це так, щоб між вашою позицією і поточною ціною не було інших ордерів (у цьому вам допоможе біржовий робот). Такий спосіб заробітку на криптовалюті не прогнозований, але його перевагою є виключення більшості ринкових ризиків.

Майнінг і хмарний майнінг

Майнінг криптовалюти – це процес, під час якого вирішуються математичні завдання, в результаті чого вивільняються нові блоки з інформацією. Це приносить певну кількість електронних грошей, які вносяться в загальну скарбничку. Це один із найпопулярніших способів заробітку на криптовалюті.

Однак для новачків майнінг навряд чи підійде. Для нього потрібна велика кількість обладнання, доступ до дешевої оренди приміщення, електрики та обслуговування. Саме через це на ньому переважно заробляють великі компанії. Займатись майнінгом криптовалюти беззмістовно, якщо більшість із неї продавати задля покриття операційних витрат.

Це також ризикований бізнес, бо стрімке падіння курсу може перекреслити всі бізнес-плани. Ця проблема породила хмарний майнінг. У ньому промислові майнери передають онлайн частину свого обладнання в спеціальних програмах

Щоб підключитися до хмарного майнінгу, потрібно:

Оцінити пропозиції на ринку. Вибрати оптимальний варіант. Визначитися з потужністю і криптовалютою. Вибрати термін оренди. Оплатити. Отримувати регулярні нарахування.

Що таке токенсейли: CO та IEO

ICO – первинне розміщення монет, аналог IPO або краудфандингу. У більшості випадків інвестиції в нього мають високий ризик, але й шанс на високий дохід також цілком ймовірний.

Компанія-стартап публікує там свої white paper, де надає інформацію про всі аспекти власного проєкту. Це робиться задля залучення додаткових коштів.

Система влаштована так, що всі охочі переказують авторам криптовалюту (найчастіше Ethereum). Після цього користувачі отримують нові маркери на гаманець тієї платформи, де проводиться ICO. Якщо проєкт не провалиться й творець доводить почате до кінця, то цими маркерами починають торгувати на біржі.

Дізнатися про старт нових криптовалютних проєктів можна в інтернеті. У мережі безліч сайтів, які публікують інформацію про плани проведення ICO.

Ви можете використовувати такі ресурси:

Там ви можете ознайомитися з ними та обрати, у яку криптовалюту вкладати. Якщо це будуть перспективні альткойни, то вже найближчим часом ви будете захоплено спостерігати за ростом власних статків.

На зміну ICO прийшли IEO – первинні біржові пропозиції. Їхня відмінність полягає в тому, що інвесторів шукають не розробники проєктів, а біржа сама відбирає перспективні команди, щоб просувати їх монети серед своїх користувачів. Основною перевагою IEO-токенів є обов'язковий випуск і потрапляння в лістинг. Тобто відсутні ошукані інвестори, які не дочекалися появи своїх монет.

Корисно Криптовалюта як джерело найвищих прибутків в період кризи: з чого почати

Минулого року цей спосіб заробітку на криптовалютах бив рекорди популярності: деякі кампанії по залученню коштів завершувалися за лічені секунди. Багато інвесторів не встигали взяти участь у краудсейлах, тому біржі зробили з цього лотерею.