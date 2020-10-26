Криптовалютою все частіше починають цікавитись не лише як інструментом, а й джерелом заробітку. Однак на шляху до віртуальних грошей часто зупиняє невпевненість і відсутність стартового капіталу. Які є способи заробітку біткойнів з нуля на іграх, шопінгу та навіть читанні статей – читайте в матеріалі.

В інтернеті є багато способів, як заробити криптовалюту без вкладень. Однак часто в процесі гонитви за безкоштовним біткойном люди натрапляють на шахрайські механізми. Фінанси24 пропонують вам кілька найкращих способів заробити свій перший біткойн.

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Біткойн крани: як вони працюють

Це вебсайти або додатки, за допомогою яких можна отримати безкоштовні біткойни або іншу криптовалюту без вкладень. Відвідувачі біткойн-кранів повинні виконати завдання, які були описані на сайті чи в додатку: введення капчі, перегляд рекламної сторінки чи відео. За це можна отримати Сатосі (одну стомільйонну біткойна). Якщо ви використовуєте біткойн крани без реєстрації, то там завжди є інструкція, як отримувати біткойни.

Інколи в таких системах розраховуються не лише біткойнами, а й різними альткойнами. У багатьох кранів не лише відмінна валюта, в якій платять, а й система заробітку. Для прикладу, бувають і крани біткойнів без капчі. Безкоштовні біткойн-крани знайти досить легко, проте потрібно зважати на коментарі, щоб не потрапити на шахрайський ресурс.

Крани – не найкращий варіант для людей, які постійно зайняті, однак якщо у вас буває вільний час, то це хороший спосіб заробити біткойни без інвестицій.

Дізнайтесь детальніше, які є біткойн крани та як на них заробляти за посиланням.

Заробіток біткойнів на автоматі

У мережі поширюється інформація про те, що існують спеціальні скрипти, також іменовані ботами, що дозволяють заробляти автоматично на біткойн кранах. Користувачам потрібно тільки встановити розширення на свій браузер, зареєструватися і ввести номер гаманця. Сайти, із яких повинні капати Сатоші, підключаються автоматично.

Під час вибору таких інструментів слід звернути увагу на найпопулярніші ресурси і вибрати з-поміж них найоптимальніший варіант. Зараз такими є Autofaucets і Bitcoin Script Bot v3.0.

На жаль, обидва мають багато негативних відгуків. Найпоширенішою проблемою користувачів є те, що Сатоші, які накручували їхні акаунти на кранах, йшли в кишеню творця бота. Ще в багатьох відбулося блокування на сервісі зі збору Сатоші за використання розширення.

З вищеописаного можна зробити висновок, що заробити криптовалюту на автоматі за допомогою бота – нездійсненна задача. Отримати трохи криптовалюти можна лише збираючи Сатоші на кранах вручну.

Мобільні додатки

Понад 50% інтернет-користувачів виходять у мережу зі своїх мобільних пристроїв. Це є причиною того, що кількість можливостей отримання безкоштовних біткойнів зі смартфона збільшується.

Є два основних недоліки майнінгу на смартфоні: низька обчислювальна потужність пристрою, а також необхідність постійно тримати екран смартфона увімкненим. Найбільше майнінг на телефоні підійде тому, хто використовуватиме для заробітку безкоштовних біткойнів непотрібний смартфон.

Однак ви можете добувати криптовалюту на біткойн кранах, які встановлюються у вигляді додатку на смартфон. Це такі ж крани, де потрібно виконувати легкі завдання, за які вам платять у криптовалюті.

На що слід звертати увагу, коли обираєте додаток для заробітку криптовалют на смартфоні:

Мінімальна сума виведення – якщо вона надто велика, то чекати гроші доведеться пів року або й довше. Також немає гарантій, що вдасться вивести кошти. Розробники обіцяють за короткий час заплатити цілий біткойн. Безкоштовний сир буває лише в мишоловці, обіцяний виграш має бути близьким до реальності. Потрібно переглянути коментарі до програми, де ви її завантажуєте. Одні там можуть писати, що за тиждень заробили біткойн, інші навпаки говоритимуть, що не працює вивід коштів. Якщо коментарі матимуть вкрай полярний характер, не потрібно завантажувати цю програму. Співпраця з обмінниками – у більшості надійних додатків можна отримати долари чи гривні шляхом конвертації криптовалюти в обмінниках електронних валют.

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Ігри з бонусом за реєстрацію

Є багато ігор, які дають можливість заробляти ігрову валюту. Але є розробники, які пропонують не лише гарно провести час, а й халяву – ігри на гроші без вкладень. Є дуже багато ігор, де можна отримати безкоштовні біткойни, тому розглянемо лише кілька з них.

Spells of Genesis

У цьому RPG змішано жанри стратегії, карткової гри, а також є елементи аркади. Гравцю необхідно збирати сфери, щоб створити найсильнішу ігрову колоду. Колодою вже можна битися з суперниками за кристали, які згодом обмінюються на біткойни. Грати в неї можна як з ПК, так і з мобільного пристрою. Під час реєстрації в Spells of Genesis дається невеликий бонус, який дає можливість не робити вкладення, а одразу почати заробляти.



Гра Spells of Genesis

BitQuest

Ця пісочниця фактично є клоном Minecraft, але з можливістю заробити безкоштовні біткойни. Гравці BitQuest отримують можливість будувати власний світ, створювати його історію та повністю контролювати всі аспекти. Основна валюта в цій грі – біткойни. Їх можна заробляти добуваючи ресурси, шляхом торгівлі та під час взаємодії з іншими гравцями. Також є невеликий бонус біткойнів для вдалого старту при реєстрації.

Fortune Jack

Ресурс, де зібрано понад півтори тисячі азартних і логічних ігор. На сайті є вбудований обмінник, що дає змогу в будь-який момент обміняти ігрові монети на рахунку на біткойни чи іншу криптовалюту. Сайту має бездепозитний бонус, який дається під час реєстрації. Його не можна одразу вивести в криптовалюту, але бонусом коштів можна користуватися в іграх

Майнінг

У традиційних фінансових системах нові грошові одиниці просто друкуються урядами країн, коли їм це потрібно. А ось цифрові валюти генеруються комп'ютерами: вирішуються математичні завдання, в результаті чого вивільняються нові блоки з інформацією. Процес такого створення називається майнінгом і є найпопулярнішим способом заробітку криптовалюти.

Перед початком майнінгу потрібно оцінити свої ресурсні можливості, оскільки в багатьох новачків цей бізнес нерентабельний.

Якщо ви збираєте ферму для майнінгу, це може бути досить затратно:

велика кількість обладнання, яке потрібно купити;

електрика та обслуговування техніки;

оренда приміщення, яка найчастіше є ключовим фактором рентабельності.

До вивчення цієї теми потрібно підійти з винятковою уважністю, бо немає сенсу заробляти криптовалюту, якщо витрачати більшість із неї на операційні витрати. Однак це справді найпростіший спосіб заробітку біткойнів з нуля.



Обладнання для майнінгу криптовалют / Фото Pixabay



Хорошим рішенням є хмарні майнінги, де можна взяти в онлайн-оренду частину обладнання промислових майнерів. Потрібно лише зареєструватись на ресурсі, який надає послуги хмарного майнінгу, та дотримуватись інструкцій. Після оплати обраних обчислювальних потужностей, майнер отримує доступ до дистанційного видобутку криптовалюти через орендоване обладнання.



При підключенні до хмарного майнінгу можна одразу оцінити всі витрати й порівняти їх із заробітком.

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Токени за публікацію і читання статей

Безкоштовні біткойни можна отримати й за інтелектуальну працю. Існує кілька ресурсів, які оплачують користувачам генерацію та читання матеріалів.

Steemit

Це перша та найбільша соцмережа на базі технології блокчейн. Тут користувачі мають змогу заробити біткойни без вкладень на своєму контенті. Єдиною умовою заробітку є те, що публікації повинні підтримати голоси інших людей.

Сайт почав працювати у 2016 та швидко став популярним. Упродовж місяця з моменту запуску аудиторія Steemit щотижня подвоювалася та за перший місяць роботи зросла на 1600%.

Система заробітку в Steemit умовно поділяється на два види:

Постинг

Після публікації контенту, він починає набирати популярність, а решта користувачів його "апвотять", тобто голосують за нього. Чим більше голосів, тим вищий заробіток. З кінцевої суми 75% винагороди йде автору поста, а 25% кураторам – користувачам, які голосували і коментували публікацію. Ці 75%, які отримує автор, діляться навпіл: 50% надходить у STEEM DOLLARS і 50% – у STEEM POWER.

STEEM DOLLARS – це внутрішня валюта мережі, яка вартує приблизно 1 долар США. Цю валюту можна вивести на біржу, перевести в Bitcoin.

– це внутрішня валюта мережі, яка вартує приблизно 1 долар США. Цю валюту можна вивести на біржу, перевести в Bitcoin. STEEM POWER – це особистий рейтинг у системі, іншими словами вага голосу користувача. SP грає велику роль в куруванні.

Курування

Суть курування полягає в голосуванні та коментуванні контенту інших користувачів. Винагороду можна отримати, якщо ваш коментар набрав велику кількість голосів. Ще тут непоганий заробіток, якщо заапвотити одним із перших пост, який у майбутньому набере популярність.

STEEM перспективний альткойн, який інколи має досить непередбачуваний і різкий ріст. Наприклад, 19 березня, криптовалюта подорожчала на 200% за добу. Токени, які видає Steemit можна обміняти на біржах Bittrex, Poloniex і OpenLedger.

Golos.io

Ця платформа аналогічна до попередньої. За створення контенту тут можна отримати токен GOLOS, який торгується на біржах Bittrex, Kuna, Livecoin і Liqui, цифрову монету GBG, прив'язану до вартості золота (1 GBG дорівнює 1 мг золота), і неліквідний токен GP, що працює за принципом Steem Power.

Основною відмінністю Golos.io від попереднього ресурсу є орієнтованість на російськомовних користувачів. Ця мережа також базується на технології блокчейн, тому вносячи туди інформацію ви додаєте її в інтернет назавжди. Видалити звідти контент можна лише зруйнувавши всю систему блокчейн.

Токени за шопінг

Платформа Dealbit – це ще одне місце, де взяти можна отримати біткойни за онлайн-шопінг у різних закордонних магазинах.

Магазини, які співпрацюють із Dealbit:

Alibaba

Walmart

Bestbuy

Newegg

Jet

Користувачам у системі нараховується своєрідний кешбек до 20% від суми придбаних товарів у криптовалюті. Повернення коштів відбувається впродовж декількох днів. Відповідно до офіційного сайту Dealbit, система працює в тих же країнах, що і їхні партнери. Якщо у вас не завантажується ресурс, можна скористуватися VPN, який встановлюється у браузері.