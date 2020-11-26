В умовах пандемії і економічної кризи гостро стоїть питання про те, щоб зберегти, а краще – примножити свої гроші. Для цього є ряд традиційних рішень – наприклад, покупка нерухомості або банківські депозити. Однак набагато краще використовувати для цього іноземну валюту.

У матеріалі Фінансів 24 розповідаємо як не помилитися при купівлі іноземної валюти та продати її вигідно.

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Чому варто вкладати гроші у валюту

Однією з ключових переваг вкладення грошей в іноземну валюту є можливість уберегти гроші від різкого зниження курсу національної валюти. Кошти в іноземній валюті будуть збережені, навіть якщо гривня знеціниться в рази. Крім того, рівень інфляції в доларах або євро дуже незначний. Це означає, що ваші вкладення будуть мати ту ж купівельну спроможність, навіть якщо інфляція буде рости.

Ще однією перевагою є те, що вкладення в валюту максимально ліквідні. Це означає що ви зможете швидко обміняти їх на національну валюту і витратити на необхідні цілі. Крім того, завдяки сучасним технологіям, інвестувати кошти в іноземну валюту можна буквально не встаючи з дивана, що особливо важливо в період пандемії коронавірусу.

Як вигідно вкласти гроші у валюту

Щоб придбати валюту, звичайно, можна звернутися в банк або піти в обмінний пункт. Але це вимагає часу, а також не гарантує того, що курс, по якому ви зробите угоду, буде оптимальним. Вигідніше і швидше за все здійснювати операції з валютою на фінансовому ринку.

Заведено вважати, що для здійснення операцій з валютою на фінансовому ринку, потрібно не тільки мати глибокі знання в фінансовій сфері, а й значний обсяг коштів. Але це зовсім не так. Можна отримувати прибуток від інвестицій в валюту, маючи лише базові знання. При цьому інвестувати у валюту можна і з невеликої суми грошей. Хоча, звичайно, варто пам'ятати, що чим більший початковий капітал, тим більше ви зможете заробити.

Де безпечно купувати валюту

Щоб почати вигідно вкладати кошти в валюту на фінансовому ринку дуже важливо вибрати надійну фінансову компанію. Однією з таких компаній є група компаній Forex Club, яка, починаючи з 1997 року дозволяє інвесторам з усього світу заробляти на валютах, акціях найбільших світових компаній, фондових індексах, енергоносіях та інших фінансових інструментів. Досвідчені фахівці компанії завжди готові допомогти інвесторам отримати всі необхідні знання і навички для того, щоб успішно керувати своїм капіталом.

Важливо, що в Forex Club ви можете керувати вашим капіталом в повністю режимі онлайн. Це можна робити в розробленій Forex Club торговій платформі Libertex. Ця торгова платформа доступна у вигляді вебдодатку, а також додатків для операційних систем iOS і Android. Це означає, що для здійснення операцій вам достатньо мати лише мобільний телефон, планшет або комп'ютер з доступом до мережі інтернет.



Зручний додаток Libertex

В результаті, все що потрібно для успішних інвестицій – це відкрити і поповнити ваш торговий рахунок в Libertex. Після цього потрібно всього лише вибрати необхідний фінансовий інструмент – ту чи іншу валюту, ввести суму, яку ви хочете інвестувати, і натиснути на кнопку "в ріст", якщо ви очікуєте зростання валюти, або "в зниження", якщо ви очікуєте її зниження.

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Сьогодні інвестиції в іноземні валюти – це, мабуть, один з найбільш вигідних і надійних способів зберегти і примножити ваші гроші. Почніть вкладати кошти в валюту разом з Libertex.

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