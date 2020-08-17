Курс гривні після невдалого липня почав рости щодо долара. Яким буде курс та як на цьому заробити?

Курс гривні останнім часом виглядає досить непередбачуваним. На ринку спостерігається підвищена турбулентність, викликана наслідками пандемії коронавірусу. Що відбувається з гривнею і як зберегти свої кошти в період невизначеності та навіть заробити на цьому, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що буде з гривнею

Ситуація на валютному ринку змінюється досить різко і виглядає мало передбачуваною для звичайної людини. Так, з кінця минулого року українська валюта впала в ціні досить значно – з 23 гривень за долар в грудні 2019 року до 27,5 гривень в липні 2020 року. Однак за останній місяць їй вдалося дещо відіграти втрати.

Детальніше, що відбувалося з українською гривнею дивіться на нашому інтерактивному графіку.

Можна відзначити цілий ряд факторів, які будуть впливати на курс української валюти найближчим часом.

Зокрема, в першу чергу, до них належить подальший розвиток ситуації навколо пандемії коронавірусу:

успіхи в пошуку ліків;

розробки вакцини;

строгість і тривалість обмежувальних заходів;

плани держав щодо підтримки економіки.

У разі посилення пандемії, очевидно, що нестабільність світової економіки підвищиться.

Важливим фактором залишається і геополітичні і макроекономічні тренди. Так, наприклад, конфлікт між США і Китаєм, значно впливає на настрої великих світових інвесторів і курс долара. А це позначається на всій світовій економіці. Крім того, дуже важливим є напрямок подальшої монетарної політики американського фінансового регулятора - ФРС США, яка поки здешевлює долар по відношенню до основних світових валют.

Чи продовжить долар падати

Долар найближчим часом може продовжити зниження до гривні. Навряд чи варто очікувати серйозного зміцнення, але, як мінімум, подолати психологічну позначку 27 гривень за долар вона цілком в змозі. Після пробою цього рівня не виключений похід і до позначки 26 гривень за долар. Однак в більш довгостроковій перспективі, наприклад, до кінця 2020 року, не виключено, що українська валюта знову почне знижуватися до долара і курс американської валюти на 5-15% перевищить поточні рівні.

Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки у липні спрогнозували, що до кінця року курс гривні щодо долара становитиме 28,20.

Як уберегтися від нестабільності

Через подібні коливання зберігати кошти в національній валюті досить ризиковано. Зберегти і примножити свої кошти вам допоможе світовий валютний ринок. Вклавши гроші в різні валюти, ви не тільки зможете вберегти свій капітал від різних коливань, але і отримати прибуток на русі котирувань.

Щоб почати отримувати прибуток на фінансовому ринку потрібно правильно вибрати торгову платформу. Однією з найкращих світових платформ для валютного трейдингу є Libertex. Завдяки продуманому інтерфейсу, можливості торгувати з мобільних пристроїв, надійності і стабільності цей торговий термінал завоював популярність мільйонів трейдерів по всьому світу. Скориставшись Libertex, ви матимете можливість отримати прибуток від зростання або зниження курсу долара або євро, вкласти гроші в найбільш популярну захисну валюту – швейцарський франк, або заробити на зростанні китайської економіки, торгуючи китайським юанем.

Як навчитися торгувати валютами

Однак початківцям трейдерам буває досить складно визначитися з тим, в яку валюту краще вкласти гроші, щоб заробити. Щоб точно розуміти які валюти принесуть вам прибуток потрібно бути в курсі світових подій, уважно проаналізувати динаміку курсу цікавих вам валют, а також мати достатньо досвіду, щоб вчасно закрити операцію з прибутком.

Всьому цьому можна навчитися, торгуючи на фінансовому ринку. Однак це може вимагати багато часу. Щоб уникнути втрати часу краще довіритися професіоналам, які працюють в Forex Club. Експерти компанії з багаторічним досвідом успішної роботи на фінансових ринках завжди готові підібрати для вас найбільш цікаві варіанти для вкладення коштів, розповісти про актуальні тренди на фінансовому ринку, а також навчити отримувати прибуток на динаміці курсів валют.

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