Якщо ви не задумувалися, за що будете жити на пенсії, тоді саме час це зробити. Адже сьогодні пенсіонери, на жаль, є однією з найменш захищених верств населення.

Для цього є, як мінімум, дві основні причини: по-перше, пенсії в нашій країні вкрай невисокі; по-друге, більшість з нинішніх пенсіонерів не могли і припустити, що їм доведеться розраховувати на власні сили і, відповідно, мало дбали про те, щоб сформувати достатній обсяг заощаджень. Як заробити на гідну старість, розбиралися Фінанси24.

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Пенсія в Україні: коли реальність далека від ідеалу

Передусім потрібно зрозуміти, скільки грошей вам потрібно для нормального життя. Для визначення цієї суми на рівні світових держав застосовується так званий "коефіцієнт заміщення" – співвідношення між пенсією і одержуваними доходами впродовж трудового стажу.

Згідно з Генеральною конвенцією Міжнародної організації праці (МОП) цей показник становить 40%. Країни, які ратифікували Конвенцію, повинні забезпечувати виплату пенсій на рівні не менше 40% від заробітної плати, які отримують працівники.

Якщо говорити про Україну, то середня зарплата у вересні 2020 року становила майже 12 тисяч гривень. Відповідно до Конвенції МОП, середня пенсія має становити 4,8 тисячі гривень. Погодьтеся – це зовсім небагато. І це ми говоримо про той рівень, який повинен бути, але до якого Україні ще потрібно зробити низку кроків. Тому реальна ситуація з пенсіями в Україні наступна: середня пенсія в Україні станом на 1 жовтня 2020 року склала 3410 гривень. Якщо вам мало цих коштів, ласкаво просимо до клубу тих, хто сам піклується про свій добробут!

Як забезпечити собі гідну старість?

Припустимо, що ви хочете отримувати не менше 500 доларів (близько 14 тисяч гривень) на місяць. Цієї суми цілком повинно вистачити на спокійне життя. Щоб зрозуміти, який обсяг коштів вам потрібно накопичити, треба визначити скільки років після виходу на пенсію ви плануєте отримувати виплати такого розміру.

Згідно з офіційними даними середній "вік дожиття" – кількість років, які проживають люди після виходу на пенсію, в Україні становить 10 років. Згідно з цими даними, для забезпеченої пенсії вам буде потрібно 60 000 доларів. Однак усім нам хочеться прожити довше, тому давайте збільшимо "вік дожиття" до 20 років. У цьому випадку вам буде потрібно 120 тисяч доларів. Ви можете подумати, що цю суму неможливо накопичити, проте це не так.

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Як накопичити гроші на пенсію?

Традиційно для накопичень використовують такий фінансовий продукт, як банківський депозит. Для початку порахуймо, чи можна накопичити на пенсію з його допомогою. Припустимо, ви будете відкладати по 100 доларів (близько 2800 гривень) щомісяця на банківський депозит. Ставка при цьому буде фіксованою і складатиме 10% річних в гривнях. У результаті впродовж 24 роки ви, здавалося б, зможете накопичити потрібну вам суму.

Однак на практиці, сума, яка виявиться у вас на руках, буде меншою. Передусім за рахунок інфляції. Зокрема, офіційна інфляція в Україні за 2020 рік становить близько 2%.

Однак упродовж останніх 20 років середній рівень інфляції склав 11,9%. Тобто ті кошти, які ви вкладали б у депозит, не росли б на 10% у рік, а навпаки – зменшилися на 1,9% .

. По-друге, курс гривні по відношенню до долара за цей же час знизився в понад 5 разів, що теж негативно впливає на купівельну спроможність. Якщо говорити про доларові депозити, то їхня ставка в рази менша, ніж у гривневих вкладень, і на накопичення достатньої суми коштів доведеться витратити більше часу.

На щастя, є ще один спосіб, за допомогою якого можна накопичити значну суму на пенсію. Це інвестиції у фінансовий ринок. Історична дохідність американського фондового ринку становить теж близько 11% річних.

Тобто, вклавши кошти в акції американських компаній, ви за аналогічний період часу заробите близько 120 тисяч доларів.

Однак це буде саме доларова прибутковість. Якщо курс гривні продовжить знижуватися тими ж темпами, що і з 2000 по 2020 рік, то ваш прибуток в гривнях буде у 5 разів більшим. Погодьтеся, такий результат цілком дозволить спокійно жити на пенсії.

Чому ж люди не інвестують у фінансові ринки? Відповідь проста – більшість і них просто не знає про те, як вкладати кошти. Ті, хто тільки пробує інвестувати, зазвичай роблять це хаотично, без будь-якої стратегії і необхідних навичок.

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Із чого почати?

Щоб почати інвестувати, потрібно вибрати правильну торговельну платформу. Однією з кращих є Libertex, яка дає змогу вкладати кошти в акції провідних компаній, фондові індекси, валюту та інші активи.

Як працювати з майданчиком:

Спочатку відкрийте і поповніть торговельний рахунок у Libertex. Після цього виберіть відповідний інструмент для торгівлі, наприклад, акції відомих американських компаній або один зі світових фондових індексів. Вибравши інструмент, введіть суму, яку ви хочете вкласти в цей актив і натисніть кнопку "у ріст", якщо очікуєте зростання цього активу, або "у зниження", якщо прогнозуєте його падіння.

Із кожним днем усе більше людей відкриває для себе можливості фінансових ринків. Отримайте детальну консультацію з управління особистими фінансами у експертів Forex Club, залишивши свої контакти в формі нижче.