У кожного з нас є багато різних звичок. Хтось вважає за краще починати свій день із чашки ароматної кави, хтось регулярно п'є Coca-Cola, а хтось проводить більше часу в соціальних мережах. Але навряд чи ви замислювалися про те, що ваші звички можуть стати вигідним джерелом заробітку.

Завдяки фінансовому ринку це цілком можливо. 24 канал спробував розібратися, як щоденні звички можуть приносити дохід.

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Як заробляти на власних звичках?

Щоб зрозуміти, як заробити на звичках, розгляньмо кілька прикладів. Припустимо, що ви любите проводити вільний час у соцмережах, наприклад, у Facebook. При цьому ви напевно ознайомлені з останніми новинами про цю компанію.

Зокрема, у період пандемії коронавірусу її фінансові показники поліпшилися, оскільки люди почали проводити більше часу в соцмережах. У результаті зросла ціна акцій компанії Марка Цукерберга. Тому ви могли б на цьому заробити, якби вчасно інвестували в акції Facebook.



Марк Цукерберг, гендиректор Facebook / Фото Flickr

Або уявімо, що ви любите пити напій Coca-Cola, і в якийсь момент компанія повідомляє про швидкий запуск на ринок нового продукту. Очікується, що новинка матиме високий попит. Це, своєю чергою, призведе до зростання виторгу компанії, а, отже, – і до зростання її акцій. А якщо вам відомо, що цінні папери Coca-Cola можуть вирости, то чому б не купити їх зараз дешевше, потім продати дорожче і заробити на цьому?

Галина Танащук, фінансовий експерт Forex Club, стверджує, що наші звички тісно пов'язані з відомими брендами.

Найчастіше за кожною вашою звичкою стоїть велика міжнародна компанія, завдяки якій ви можете з захопленням проводити час, пити улюблений напій або займатися якимось своїм хобі. Тому, щоб заробити на власних звичках, просто озирніться навколо і подивіться, хто постачає вам певну продукцію та послуги,

– зазначила Галина Танащук.

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Як можна заробити на каві?

Пити каву – одна з найпоширеніших звичок, як в Україні, так і у світі.

Щодня цей напій вживають мільярди. У середньому, в Україні чашка кави коштує близько 20-30 гривень (0,75 долара). Якщо пити її щодня, то в місяць ви витратите близько 22 доларів, а в рік – приблизно 240 доларів.

А тепер уявіть, що ви інвестували ці гроші за допомогою торгової платформи Libertex в акції найбільшої компанії, що спеціалізується на продажі кави – Starbucks. Підприємство засновано в Сіетлі у 1971 році. Йому належить однойменна мережа кав'ярень, що працює в 65 країнах світу. Водночас попит на каву, як у країнах Заходу, так і в Україні зростає. Відповідно, дорожчають і акції Starbucks, у результаті чого стають одним із привабливих фінансових інструментів.



Знаменита кава зі Starbucks / Фото Flickr

Наприклад, упродовж періоду з середини березня 2020 року і по кінець серпня акції компанії Starbucks зросли в ціні приблизно з 55 до 84 доларів. Це означає що, вклавши 240 доларів (сума, яку ви витрачаєте на каву за рік в Україні), ви б могли отримати 360 доларів усього за 5 місяців. Таким чином ви заробили б собі на каву на півтора року вперед.

А використавши мультиплікатор, унікальну функцію Libertex, наприклад, у розмірі 1:10, ваш дохід склав би вже 3600 доларів. На ці гроші можна щодня насолоджуватися улюбленим напоєм понад 13 років поспіль.

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Як змусити звички приносити дохід?

Заробляти на власних щоденних звичках просто.

Спочатку виберіть те заняття, яке приносить вам найбільше задоволення, і в якому ви справді розбираєтеся. Це можуть бути соціальні мережі, автомобілі й навіть, як ми щойно з'ясували, чашка кави вранці.

Потім зареєструйтеся, відкрийте і поповніть рахунок у торговій платформі Libertex.

Виберіть торговий інструмент, який найбільше відповідає сфері ваших інтересів. Це можуть бути акції компанії Starbucks, якщо ви любите каву, або Facebook, якщо вам до вподоби проводити час у соцмережах.

Вам залишиться тільки проаналізувати динаміку котирувань обраного фінансового інструменту та відкрити угоду в правильному напрямі.

Нас оточує безліч звичок, і кожна може стати джерелом додаткового доходу. При цьому заробити на улюбленій звичці, використовуючи торговий термінал Libertex, досить просто. Усе що потрібно зробити - це вибрати правильний момент часу для здійснення операції,

– говорить фінансовий експерт Forex Club Галина Танащук.

Як заробляти на фінансовому ринку?

Розібратися в тонкощах інвестування, вибрати правильний інструмент для вкладення грошей, а також навчитися аналізувати фінансовий ринок і визначитися з моментом для здійснення прибуткових операцій вам допоможуть експерти компанії Forex Club.

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