Криза – найкращий час для вкладень в дорогоцінні метали. Чому варто інвестувати в дорогоцінні метали та як це зробити?

Як зберегти гроші під час кризи? Це питання хвилює багатьох. У матеріалі 24 каналу розповідаємо які активи традиційно є захисними, і чи варто в них вкладати кошти зараз.

Захисні активи

У періоди криз люди починають шукати, куди вкласти свої накопичення. Однак в такі періоди просто зберегти гроші – мало. Потрібно інвестувати кошти так, щоб не тільки не втратити, але і витягти з цього максимальний прибуток.

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У той час, коли фондовий і валютний ринки штормить, варто згадати про "вічні цінності" – вкладення в дорогоцінні метали. Саме під час кризи золото і срібло, які сотні років використовувалися в якості грошей, стають "тихою гаванню" для інвестора. І, як показала історія, ціна дорогоцінних металів з часом тільки зростає. А це означає, що вкладаючи кошти в дорогоцінні метали, ви інвестуєте в зростаючий актив, який згодом зможете вигідно продати.

Чотири основні активи, в які традиційно інвестують кошти і в які можна вкласти гроші в Україні:

золото;

срібло;

платина;

паладій.

Чи варто інвестувати зараз і в який актив вкласти гроші розповіла 24 каналу трейдер-аналітик київського філіалу Forex Club Галина Танащук.

Чи варто купувати дорогоцінні метали в період кризи?

Так, дорогоцінні метали справедливо вважаються одними з пріоритетних серед захисних активів. В умовах підвищеної турбулентності в світовій економіці ціни на дорогоцінні метали показують хороше зростання. Наприклад, золото вже подорожчало до 1 900 доларів за тройську унцію, а ще зовсім недавно була пробита психологічна позначка в 2 000 доларів. Срібло теж виглядає дуже непогано і коштує близько 28 доларів, платина підбирається до позначки 980 доларів, а паладій перевалив через 2 230 доларів.



Срібло показало найстрімкіший ріст з початку року / Libertex

Які чинники впливають зараз на ціни дорогоцінних металів?

Ці активи реагують на всі події, що відбуваються на ринку. Зокрема, ситуація з коронавірусом і обмежувальними заходами через пандемію дала великий поштовх для зростання цін на золото, срібло, платину і паладій. Причина в тому, що дорогоцінні метали традиційно є "захисними активами", в які інвестори переорієнтовують свої інвестиції з інших сегментів ринку у ситуації невизначеності. Будь-які політичні чинники – будь то конфлікт США і Китаю, проблеми на Близькому Сході, складності на ринку палива та інше – також, звичайно, відіграють велику роль і збільшують інтерес інвесторів до дорогоцінних металів.

Який актив найцікавіший для вкладення коштів?

Один з основних принципів інвестування це диверсифікація портфелю. Тому найкраще вкластися в усі чотири основних метали в рівних частках. Але інвесторам-початківцям, перш за все, звичайно, варто замислюватися над купівлею золота, як найбільш зрозумілого і популярного інструменту.

У якій формі можна купити дорогоцінні метали в Україні?

Сьогодні в Україні можна вкласти кошти в дорогоцінні метали, наприклад, в золото, у вигляді інвестиційних монет, реальних злитків або банківських (металевих) рахунків. Однак ці варіанти мають свої недоліки. Одним з головних є низька ліквідність – вам буде складно швидко продати ці активи, якщо ви інвестуєте в фізичне золото. Інший недолік – комісії банків, які вам доведеться заплатити. Альтернативним і більш вигідним рішенням інвестування в дорогоцінні метали може стати інвестування на фінансових ринках.

У чому перевага вкладення в метали через фінансовий ринок?

Якщо ви інвестуєте на фінансовому ринку, то можете продавати і купувати дорогоцінні метали дуже швидко, тобто ви завжди можете оперативно отримати кошти, якщо вам вони знадобляться. Інша перевага – ваш прибуток може бути набагато більшим, ніж при інших способах інвестицій. Причина в тому, що ви можете заробляти не тільки на зростанні вартості, але і на зниженні, а також використовувати мультиплікатор, який в рази може збільшити ваш прибуток.



Галина Танащук, трейдер-аналітик київського філіалу Forex Club

Як вкласти кошти в дорогоцінні метали за допомогою фінансових ринків?

Інвестувати в золото, срібло і інші метали ви можете за допомогою торгової платформи Libertex. У ній, буквально за кілька кліків, ви можете зарахувати кошти, швидко здійснити потрібну вам операцію або вивести отриманий прибуток. Цією платформою користуються понад 2,2 мільйона професійних трейдерів та початківців з багатьох країн світу. Вона доступна у вигляді веб-інтерфейсу, а також мобільних додатків для смартфонів на операційних системах iOS і Android. Це означає, що ви можете контролювати свої інвестиції і здійснювати операції в будь-якому місці і в будь-який час.

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