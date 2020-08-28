Сьогодні соціальні мережі стали невід'ємною частиною життя багатьох людей. Їх використовують для розваг, спілкування, а також вони слугують популярним джерелом інформації. Однак лише для небагатьох соціальні мережі є ще й способом заробітку.

Як отримати дохід від зростання активів відомих соціальних мереж – розповідає 24 канал.

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Трохи світової статистики

Щороку світова аудиторія соцмереж зростає на понад 10%, а станом на сьогодні вона становить близько 51% жителів Землі.

Щосекунди в різних соціальних мережах реєструється більш ніж 10 чоловік, а в день додається близько 1 мільйона нових користувачів, які проводять онлайн майже 2,5 години в день.

Ситуація в Україні

В Україні статистика не сильно поступається тій, що зафіксована в західних країнах. Так, наприклад, кожен третій українець вже має сторінку в Facebook, яку використовує не тільки для спілкування і розваг, але й для отримання інформації. Водночас, не кожен користувач соцмереж задумується над тим, щоб зробити ці сервіси джерелом додаткового заробітку.

Як долучитися до успіху?

Сьогодні українці можуть заробити на таких соціальних мережах, як Facebook або Twitter, вклавши гроші в акції цих компаній. Зробити це можна за допомогою торгової платформи Libertex, яка дає змогу інвестувати в цінні папери провідних світових компаній, фондові індекси та інші фінансові інструменти.

Вклавши гроші в акції соціальних мереж, ви можете заробити на подальшому збільшенні популярності цих сервісів, зростанні їхніх доходів, а, отже, і підвищення вартості ваших активів.

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Перспективи заробітку

Візьмемо для прикладу ситуацію, яка склалася в період пандемії коронавірусу. Через введення жорсткого карантину в багатьох країнах світу, люди стали заручники власних осель. Тому вони стали більше часу проводити за комп'ютером і, зокрема, у соціальних мережах. У результаті доходи соцмереж від рекламних переглядів зросли, що призвело до зростання котирувань їхніх акцій.

Наприклад, акції Facebook у березні 2020 року коштували близько 150 доларів. Однак у серпні вони досягли рівня у 270 доларів за штуку, тобто зростання склало близько 80%. Акції компанії Марка Цукерберга продемонстрували позитивну динаміку на тлі зростання фінансових і операційних показників Facebook у другому кварталі цього року. Зокрема, чистий прибуток техногіганта збільшився майже вдвічі – з 2,6 мільярда доларів у 2019 році до 5,2 мільярда доларів у другому кварталі 2020 року. Також компанія відзвітувала про зростання кількості рекламодавців, число яких перевищило 9 мільйонів.

Якби в березні ви вклали в операцію з купівлі акцій Facebook всього 1000 доларів і використовували б мультиплікатор (унікальний інструмент торгової платформи Libertex) розміром 1:10, ваш дохід становив би рекордні 8000 доларів. Погодьтеся, непоганий заробіток лише за кілька місяців?

Попри невизначеність ситуації з пандемією коронавірусу, сьогодні акції соціальних мереж є досить перспективними. Аудиторія цих майданчиків зростатиме й далі, а люди проводитимуть більше часу в тому ж самому Facebook чи Twitter. У результаті фінансові показники соцмереж поліпшуватимуться і зростатимуть їхні котирування. А це означає, що на цих активах можна добре заробити в найближчому майбутньому.

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З чого почати заробляти на акціях?

Щоб вкласти гроші, наприклад, в акції Facebook досить відкрити і поповнити рахунок у додатку Libertex. Далі ви можете здійснити операцію з акціями соціальної мережі буквально в кілька кліків.

Почати заробляти на фінансових ринках і керувати власним капіталом за допомогою Libertex можна навіть не встаючи з дивана та практично з будь-якого пристрою. Тому ця платформа доступна як у вигляді веб-додатка, так і як програма для операційних систем iOS і Android.

Торгова платформа має спеціальний навчальний розділ, у якому міститься 400 тестових запитань, 80 уроків і 7 навчальних розділів для трейдерів-початківців. Пройшовши коротке навчання, ви відразу зможете протестувати свої знання на безкоштовному демо-рахунку або відразу перейти до реальної торгівлі.

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