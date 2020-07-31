Пасивний дохід – це доступний вид заробітку, який ніколи не втрачає актуальність. Особливо в умовах кризи. Можливостей для пасивного доходу нині вже існує чимало.

Про найпопулярніші способи заробітку, а також їхню потенційну дохідність та основні ризики – розповідає 24 канал.

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Найпопулярніші види пасивного заробітку: плюси та мінуси

Одним за найнадійніших з видів інвестицій вважається нерухомість. Її можна здавати в оренду та отримувати непоганий щомісячний дохід¸ а у майбутньому ще й перепродати. Основний мінус цього виду інвестицій – необхідно мати чималий стартовий капітал.

Якщо у вас немає кругленької суми, то можна почати з банківського депозиту. Однак не на руку інвестору може зіграти інфляція, яка зневілює всю суму заробітку або ж банкрутство фінустанови.

Також можна інвестувати у стартап. На цьому можна заробити чимало, а стартовий капітал може бути різним. Водночас, якщо бізнес прогорить, то втратите все.

Інвестиції у фінансові ринки

Цей вид пасивного заробітку добре зарекомендував себе навіть в умовах кризи, як 2008 року, так і теперішньої, викликаної пандемією коронавірусу. Це підтверджує трейдер-аналітик Київської філії МАБТ Віктор Таран.

У порівнянні з банківськими депозитами і купівлею, наприклад, готівкової валюти, ви отримаєте набагато більш високу прибутковість. Це дозволить не тільки зберегти ваші заощадження в скрутні часи, а й примножити їх. Візьміть, наприклад, активи американської компанії Netflix. З середини березня до кінця червня вони зросли на 50%. Жоден банківський депозит не може похвалитися подібною прибутковістю,

– стверджує експерт.

Особливості інвестицій в дорогоцінні метали

За словами Віктора Тарана, якщо ви хочете інвестувати в актив з низьким рівнем ризику і невисокою прибутковістю, то вам підійдуть дорогоцінні метали, зокрема, золото.

Зокрема, з середини березня до кінця червня золото зросло в ціні лише на 16%.

Активи світових компаній: наскільки це вигідно

Активи світових компаній традиційно є більш прибутковим, і більш ризикованим інструментом для вкладення грошей. Ще одним прикладом можуть бути акції месенджера Slack, які зросли в два рази – з 16 доларів до 32 доларів упродовж березня-червня 2020 року.

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У які компанії вигідно вкласти гроші під час кризи

До числа таких компаній можна зарахувати, наприклад, різні розважальні ресурси , такі як Netflix, і кошти, які надані сервіси для онлайн-комунікацій, наприклад Slack.

, такі як Netflix, і кошти, які надані сервіси для онлайн-комунікацій, наприклад Slack. Не можна не відзначити перспективи медичних компаній . Активи таких гігантів, як Bayer або Johnson & Johnson продемонстрували хороше зростання.

. Активи таких гігантів, як Bayer або Johnson & Johnson продемонстрували хороше зростання. Також особливу увагу варто звернути на компанії, які займаються розробкою вакцини від коронавірусу, наприклад, Moderna.

Як убезпечити свої інвестиції

Перше, що радить Віктор Таран, це розкласти кошти по великій кількості фінансових інструментів. Наприклад, можна частину коштів вкласти у валюту, частину – в активи зростаючих компаній, частину – в метали та енергоносії.

Професіонали називають це диверсифікацією активів. Диверсифікація дозволяє зробити ваш інвестиційний портфель більш стабільним, а ваші вкладення більш прибутковими,

– зазначив аналітик.

Також прислухайтеся до порад аналітиків ForexClub, які завжди можуть розповісти вам про те, як убезпечити себе від ризиків. Отже, як бачимо, навіть криза не завжди несе тільки збитки. Головне фахово підібрати активи та вчасно інвестувати у них!