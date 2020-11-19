У кризовий період актуальність збереження та примноження грошей особливо висока. Як це зробити, дотримуючись простих 5 порад?

Може здатися, що зберегти, а тим більше примножити ваш капітал важко. Однак, щоб мати більше коштів, вам не потрібно влаштовуватися на додаткову роботу або мати якісь особливі знання. У матеріалі Фінансів 24 розповідаємо, як заощадити та примножити ваш капітал просто.

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1. Позбавтеся від боргів

Для початку постарайтеся позбутися від зайвих кредитів і боргів. Кредит – це важливий інструмент сучасної економіки, який дозволяє здійснити життєві цілі, наприклад, купити квартиру або будинок. Однак надмірне захоплення цим інструментом, може привести до того, що значна частина ваших коштів буде йти на погашення відсотків, тобто в прибуток банкам.

Постарайтеся максимально швидко погасити наявні у вас кредити, навіть якщо це потребує деяких зусиль. Може здатися, що це дуже важко, проте це важливий фактор, який впливає на ваш добробут. Адже чим більше у вас кредитів, тим більше грошей ви платите банкам. Наприклад, за кредит за ставкою в 10% річних, виданий вам на 10 років, ви виплатите банку у вигляді відсотків повну суму кредиту. А якщо таких кредитів кілька, то вашим фінансам не позаздриш.

2. Не піддавайтеся імпульсивним бажанням і плануйте ваші покупки

Щоб не витрачати зайвого не обов'язково економити. Позбутися від зайвих витрат допоможе просте планування. Створіть список, в який ви будете записувати все, що потрібно купити. Повісьте його, наприклад, на холодильник, так щоб він був у вас на очах. Таким чином, запланувавши похід в магазин на вихідні та взявши такий список з собою, ви завжди будете точно знати, що саме вам потрібно і спокуса купити щось зайве буде меншою.

Не зайвим буде також позбутися від імпульсивних бажань щось купити. Щоб відмовитися від цього, найкраще розібратися скільки ви грошей на це витрачаєте, і на що б ви ще могли їх витратити. Спробуйте уявити свої дрібні покупки у річному вимірі. Якщо ви щодня по дорозі на роботу купуєте стаканчик кави, який умовно коштує 2 долари, то за рік на таку дрібницю ви витрачаєте 500 доларів. Погодьтеся, ці гроші можна витратити на щось більш значуще, або відкласти їх на майбутнє.

Контролювати свої витрати легко і цікаво за допомогою мобільних додатків. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі П’ять додатків для роботи з фінансами: як контролювати та примножувати гроші.

3. Відкладайте гроші

Цей лайфхак є найпростішим і найдієвішим для збереження коштів. Чим раніше ви почнете це робити, тим більше коштів у вас буде до того моменту, коли вони вам знадобляться. При цьому найважливіше відкладати кошти регулярно і протягом тривалого терміну, нехай і в невеликому обсязі. Це набагато краще, ніж відкладати велику суму, але протягом коротшого терміну.

Припустимо, ви відкладаєте по 200 доларів щомісяця протягом 10 років і реінвестуєте їх під дуже консервативні 2% річних. В результаті через 10 років ваш капітал складе 26,5 тисячі доларів. Тепер зменшимо суму до 100 доларів, і збільшимо термін до 20 років. Та ж ставка у 2% річних дасть вам дохід вже у 29,5 тисячі доларів. Якщо ж ставка буде більшою, наприклад, 4% то ваш прибуток складе 29 і 36 тисяч доларів відповідно.

4. Тримайте гроші в різних валютах

Якщо ви тримаєте гроші тільки в національній валюті, то вони схильні до відразу декількох ризиків. По-перше, це ризик інфляції, яка щорічно знецінює ваші кошти. По-друге, це ризик різкого зниження курсу національної валюти у результаті якихось непередбачених факторів. По-третє, ви випадково можете витратити ці кошти, на щось що вам дуже хочеться, але не є необхідним.

Набагато краще зберігати кошти, в декількох валютах. Традиційним вважається портфель, який на 70% складається з доларів і євро в рівній пропорції, а решту коштів зберігаються в національній валюті. Навіть такий простий спосіб дозволяє захистити ваші кошти від інфляції та непередбачених змін. Якщо є бажання, можна розділити ваші кошти на менші частки і додати в ваш портфель британський фунт і китайський юань, щоб зробити ваші активи більш стабільними.

Щоб вкласти гроші в ці активи можна відкрити рахунок в одній з торгових платформ, які надають відповідні можливості, наприклад в Libertex. Ця торгова платформа дозволяє купувати і продавати валюти буквально в кілька кліків.

5. Інвестуйте

Одним з найважливіших факторів, який забезпечить збереження і зростання вашого капіталу, є інвестування. Для вкладення коштів краще вибирати великі світові компанії, які давно існують на ринку, провідні фондові індекси, дорогоцінні метали та інші надійні активи. Завдяки інвестуванню ви можете істотно збільшити обсяг ваших коштів.

Наприклад, уявімо, що ви вклали 1 000 доларів в індекс Dow Jones, який розраховується на основі вартості акцій 30 найбільших американських компаній. В результаті тільки за період з середини березня по середину листопада 2020 року ви могли б збільшити ваш капітал на 60% – до 1 600 доларів. І такий результат ви б отримали в період епідемії коронавірусу, яка негативно впливає на всі сфери світової економіки.



Індекс Dow Jones з березня по листопад 2020 / Libertex

Завдяки сучасним технологіям інвестувати просто. Для цього не треба мати великий капітал або володіти спеціальними знаннями. Досить відкрити і поповнити рахунок в зручній торговій платформі Libertex, яка дозволяє вкладати кошти в акції, валюти, фондові індекси, метали, криптовалюти, енергоносії та інші активи. Після цього вам залишиться тільки вибрати потрібний вам інструмент, ввести суму коштів, яку ви хочете інвестувати і здійснити операцію з цього активу.

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