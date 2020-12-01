У Європі зросла популярність таких платіжних сервісів, як Klarna і ClearPay, у період масштабних розпродажів на Чорну п'ятницю, яка у 2020 році випала на 27 жовтня. Про це свідчать результати дослідження, проведеного постачальником фінансових послуг Mollie, який охоплює 101 тисячу продавців з усієї Європи.

Згідно з даними звіту Mollie, загальна кількість платіжних операцій, здійснених у Чорну п'ятницю в період з 2019 року по 2020 рік збільшилася на 56%, про що пише Finextra.

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Нові платіжні звички споживачів

Послуга "Купуй зараз – сплачуй потім" стала досить популярною. На неї припадає 2,5% трансакцій у порівнянні з 1% у 2019 році. Саме Klarna, ClearPay та інші платіжні платформи пропонують таким способом.

Тим часом, мобільні платежі все ще залишаються нішевими – таким чином було здійснено лише 0,25% трансакцій у Чорну п'ятницю, а минулого року ще менше – всього 0,2%.

Логічно, що такі фінтех-компанії, як Klarna, які продемонстрували грандіозні успіхи в цьому році, були настільки популярними і в Чорну п'ятницю. Така тенденція лише підкреслює гнучкість платіжних звичок споживачів,

– зазначив Кен Сендорс, комерційний директор Mollie.

Нещодавнє дослідження консалтингової компанії Capco показало, що за останній рік десятки мільйонів британців купували продукти чи послуги за принципом "купуй зараз – оплачуй потім".

Однак така звичка має і низку ризиків. За даними дослідження Mollie, понад половина споживачів віком 18-34 роки, які користувалися послугою "купуй зараз – оплачуй потім", не здійснили платіж. Окрім того, майже дві третіх споживачів вважаються, що такий сервіс змушує їх витрачати більше та підвищує шанси стати боржником.