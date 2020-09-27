Аналітик Bloomberg Майк МакГлоун вважає, що нинішня ціна біткойна (BTC) несправедлива. Перша криптовалюта неправильно оцінена, переконаний експерт.

У розсилці Bloomberg до підписників МакГлоун зазначив, що реальна ціна біткойна має дорівнювати 15000 доларів, пише Cointelegraph. На думку аналітика, на вартість цифрової валюти вплинуло зростання хешрейту BTC.

Що таке хешрейт? Це одиниця вимірювання потужності обладнання для майнінгу криптовалюти. Якщо хешрейт зростає, це означає, що майнити цифрову валюти почало ще більше людей. Вони під’єднали своє обладнання, тому обчислювальна потужність мережі збільшилася. Відповідно, для знаходження блоку буде витрачено менше часу, ніж у випадку низького хешрейту.

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Чому ціна біткойна несправедлива

Отож, першим фактором, через який криптовалюту недооцінили є саме ріст хешрейту біткойна. Зокрема, цей показник збільшився з 98 до 136 EH/s. А 19 вересня хешрейт BTC досягнув рекордної позначки у 143 EH/s, про що свідчать дані Blockchain.com.

Така динаміка свідчить про зростання інтересу майнерів до видобутку криптоактиву, що, своєю чергою, говорить про те збільшення ціни біткойна в майбутньому.

Іншим фактором, який підтверджує несправедливу ціну першої криптовалюти, є збільшення кількості біткойн-гаманців за останні 30 днів. На думку МакГлоуна, саме ця ознака найбільше говорить про пришвидшення моменту визнання криптовалюти суспільством.

Хешрейт мережі біткойна продовжує зростати й нещодавно досягнув нових історичних максимумів. Також збільшується кількість біткойн-гаманців. Це найвищий показник визнання криптовалюти. Поточна 30-денна середня кількість біткойн-адрес дорівнює ціні у 15 000 доларів,

– наголосив Майк МакГлоун.

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Інші припущення

20 вересня генеральний директор інвестиційного фонду Galaxy Digital Майк Новограц висловив припущення, що вартість біткойна сьогодні могла бути значно вищою, якби криптовалюта отримала визнання з боку суспільства. На думку інвестора, вкладати гроші в криптоактив за поточними цінами є сенс. Адже потрібно купувати цифрові валюти на стадії, коли вони ще тільки починають поширюватися і набувати популярності.

Станом на 14:54 за київським часом неділі, 27 вересня, один біткойн торгується за 10 646 доларів, про що свідчать дані Coinmarketcap.