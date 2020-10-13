Осінь – це початок ділового сезону, час, коли з'являються нові можливості для отримання доходу. Дізнайтеся, які можливості є у вас і як заробити на них цієї осені!

Восени економіка і фінансові ринки традиційно "прокидаються" після літнього затишшя. Звичайно, цьогоріч на економіку негативно впливає пандемія коронавірусу. Однак для учасників фінансового ринку коронавірус, як і багато інших чинників – це чудова можливість отримати прибуток. Як це зробити, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Можливості восени

У які компанії варто вкладати гроші

Поширення коронавірусу призвело до того, що цілі галузі економіки "просіли", а багато підприємств на час призупинили або зовсім припинили свою роботу. Однак ряд галузей, навпаки, виграв від такої ситуації.

Так, наприклад, вигідною інвестицією цієї осені може стати покупка акцій технологічних компаній (таких як Apple, Tesla) або онлайн-ритейлерів (наприклад, Amazon). Крім того, перспективним є інвестиції в медичний сегмент і фармацевтичні компанії. Особливо це стосується тих корпорацій, які працюють над створенням вакцини від коронавірусу (наприклад, Moderna).

Ще один вигідний для вкладення грошей сегмент – це розважальні ресурси, що надають цифровий контент (наприклад, Netflix). Соціальні мережі (до прикладу, Facebook, Twitter) також збільшили свою аудиторію і доходи в період пандемії. Це означає, що в умовах другої хвилі коронавірусу також можливе зростання цих показників, що позитивно позначиться на вартості їх акцій.

Які можливості для трейдера приховують вибори в США

Ще одним фактором, який впливає на динаміку фінансових інструментів, і який можна використовувати для заробітку – це вибори президента США, які відбудуться в листопаді. На тлі невизначеності з кандидатурою глави США валютна пара євро \ долар, а також американські фондові індекси показують великі коливання котирувань, тобто високу волатильність. Її можна використовувати для заробітку: головне правильно вибрати інструмент і напрямок угоди.



Чи зміниться в США очільник держави

Головне про вибори у США За пост глави держави змагаються чинний президент від республіканців Дональд Трамп та кандидат від демократів Джо Байден. За даними За пост глави держави змагаються чинний президент від республіканців Дональд Трамп та кандидат від демократів Джо Байден. За даними Real Clear Politics , лідирує Байден із понад 50% тоді як Трамп відстає на 8%, маючи трохи більш як 42% підтримки серед американців. Проте не все так однозначно. На виборах у 2016 році Дональд Трамп також програвав за опитуваннями, але таки зумів здобути перемогу.

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Які активи є стабільними восени

Якщо ви побоюєтеся здійснювати операції при підвищених коливаннях інструментів і віддаєте перевагу більш стабільним активам, то ваш вибір – золото. Золото і інші дорогоцінні метали традиційно є захисним інструментом, в який інвестори вважають за краще вкладати кошти в період нестабільності. Цієї осені ризики пов'язані з поширенням коронавірусу, а також виборами в США, будуть сприяти зростанню вартості золота. Це означає, що ви можете на цьому заробити.

Як заробити на динаміці фінансових ринків

Скористатися цими можливостями фінансових ринків досить просто. Для цього потрібно вибрати компанію або торговельну платформу, яка надасть вам доступ до фінансових ринків. Однією з таких платформ є Libertex, що надає доступ до більш ніж 200 фінансових інструментів в режимі "одного вікна". Термінал Libertex доступний як у вигляді веб додатку, так і у вигляді додатків для операційних систем iOS і Android. Завдяки цьому ви можете управляти своїми коштами, буквально, не виходячи з дому.

У Libertex є вбудовані торгові сигнали, які допомагають здійснювати вигідні угоди, а також стрічка новин та вбудовані інструменти технічного аналізу. За допомогою цього інструментарію ви можете швидко проаналізувати ринок і прийняти правильне інвестиційне рішення.

Використовуйте можливості фінансових ринків вже сьогодні.