Криптовалютний ентузіаст і мільярдер Тім Дрейпер розповів, які криптовалюти містяться у його портфелі. Виявилося, що крім біткойна інвестор володіє низкою інших альткойнів.

Зокрема, у його портфелі є XRP, Bitcoin Cash, Tezos та інші, пише The Daily Hodl. Цікаво, що Тім Дрейпер вперше розповідає про криптовалюти, якими володіє.

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Альткойни в портфелі Тіма Дрейпера

Під час інтерв'ю на конференції для інвесторів, яку проводила компанія Linqto, мільярдер перерахував альткойни, які входять до його інвестиційного портфелю. З-поміж них: XRP, Bitcoin Cash, Tezos та Aragon.

Я вірю в криптовалюти і бачу їхню популярність. Вони дуже важливі для світу, і я хочу, щоб люди знали про це та користувалися криптовалютами,

– зазначив Дрейпер.

Скільки біткойнів є у Дрейпера

Як повідомляв Тім Дрейпер минулого року, він володіє 30 тисячами біткойнів. У 2014 році бізнесмен придбав активи за 632 долара за одну монету. Станом на сьогодні загальна вартість біткойнів, які є у Дрейпера, перевищує 300 мільйонів доларів, що дає дохідність у 1500%.

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На початку 2020 року мільярдер придбав 2,52% токенів ANT, випущених платформою Aragon.

Раніше цього року, у липні, Дрейпер розповідав, що володіє не тільки біткойнами, але й іншими криптовалютами. Однак тоді він не назвав конкретних цифрових активів, які містяться в його портфелі.