Українська гривня досягла свого мінімуму цього року. Чого чекати далі та який курс прогнозують аналітики на наступний рік, читайте на Фінанси 24.

Аналітики Oxford Eсonomics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар в 2021 році, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на вересневий звіт аналітичного центру.

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Раніше, у травні аналітичний центр був більш оптимістичний щодо гривні та прогнозував курс на рівні 27,4 за долар у 2021. Проте на поточний рік середньорічний прогноз курсу залишили на рівні 27 гривень за долар.

Інфляція може різко зрости на початку 2021 року, оскільки попит відновиться раніше, ніж виробництво, і компанії зазнають додаткових витрат через обіцяне підвищення мінімальної зарплати,

– вважають експерти.

Аналітики Oxford Eсonomics очікують падіння українського ВВП на 5,2% у 2020 році. Натомість у 2021 році економіка зросте на 3,6%.

Експерти зазначили, що наразі існує загроза погіршення відносин між Україною і МВФ.

"МВФ отримав запевнення в незалежності НБУ, що дозволило істотно збільшити соціальні витрати в 2020-2021 роках, виходячи з песимістичних прогнозів зростання і поліпшення справляння податків", – вважають експерти.

Але втрата імпульсу до реформ після нещодавніх перестановок в Кабінеті міністрів і НБУ може все ж напружити відносини з МВФ під час поточної резервної програми і викликає сумніви в здатності уряду проводити подальші структурні реформи або вживати заходів для боротьби з корупцією,

– йдеться в матеріалах Oxford Eсonomics.

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