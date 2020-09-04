Золото це безпечний актив, який росте під час криз. Чому 4 вересня 2020 року золото виросло в ціні, читайте на Фінанси 24.

Золото в п'ятницю подорожчало, долар США також продемонстрував ріст, а от фондові ринки США відчутно впали, пише Investing.com.

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Яка ціна золота

Ф'ючерси на золото зросли на 0,30% до 1 943,40 долара. Тим не менше, це все ще менше ціна у порівнянні з днем раніше, коли золото досягло 1 955,90 долара.

Невеликий приріст золота відбувся у тандемі із ростом долара, який останніми місяцями здебільшого падає. Долар США дещо відновився відносно основних валют світу, попередньо досягнувши багаторічного мінімуму.

Федеральна резервна системи (ФРС) у США заявила, що протягом тривалих років буде підтримувати низькі відсоткові ставки. Це сприяє міцності золота, оскільки більше інвесторів обирають його як актив замість цінних паперів США.

Чому золото росте

Безробіття

Цієї п'ятниці у США повинні оприлюднити чергові дані щодо ситуації на ринку праці. Непевність прогнозів також підтримує ціну золота.

Фондові ринки

Водночас ще одним сприятливом фактором для золота є падіння фондових ринків. Зокрема промисловий індекс Доу джонса впав на 800 пунктів.

Безпечний актив

Золото вважається безпечним активом для інвесторів в часи соціальної та економічної невизначеності. Актив стрімко зростав з початку поширення пандемії коронавірусу у світі і досяг своїх історичних максимумів, перевищивши позначку в 2 тисячі доларів.

Ціна золота протягом останніх 5 років / Libertex