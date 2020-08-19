Американський долар впав до дворічного мінімуму. Яка валюта прийшла на заміну долару чи він все ще зберігає за собою роль найбезпечнішої валюти, читайте на Фінанси 24.

Японська єна та швейцарський франк залишаються відносно безпечними валютами, вважають у Morgan Stanley. Проте інвестиційний банк вибрав американський долар як найбезпечнішу валюту у другому півріччі 2020, пише CNBC.

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Що відбувається з доларом

Курс долара впав до 27-місячного мінімуму у вівторок відносно кошика основних валют світу. Таким чином індекс долара досяг 92,477. Востаннє долар був на цьому рівні у травні 2018 року. Водночас фондові ринки навпаки ростуть, зокрема індекс S&P 500 піднявся до історичного максимуму.

Ми очікуємо, що долар США буде найкращою захисною валютою, особливо зараз, коли низькі відсоткові ставки роблять його більш привабливою валютою для фінансування операцій carry trade,

– написали у Morgan Stanley.

Тим не менш, аналітики допускають певні ризики для долара і уважно спостерігають за ситуацією, готові змінити прогнози.

Carry trade – одна із стратегій дій інвесторів на фондовому і валютному ринку, коли інвестори використовують валюту з низькою ставкою (як долар чи єна) для фінансування інвестицій у більш дохідні активи. У часи невизначеності інвестори можуть виходити із цих активів, тим самим зміцнюючи валюту.

Долар спочатку виграв від пандемії коронавірусу, підскочивши до 3,5-річного максимуму у березні, коли COVID-19 "прийшов" в Америку та поширив страх серед інвесторів. Проте в міру того як інвестори поверталися до інших активів, долар падав відносно інших валют.

Деякі валютні стратеги заявляють, що політична невизначеність в США, включаючи ситуацію з економічним стимулюванням, також шкодить курсу долара.

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Чим довше залишається патова ситуація у Вашингтоні, тим більша небезпека того, що продаж доларів стане для багатьох виходом,

– пише Борис Шлоссберг.

Альтернативи долару

Попри те, що єна та швейцарський франк залишаються безпечними валютами, ця тенденція може змінитися, вважають аналітики Morgan Stanley. Відсоткова ставка Японії є від'ємною, що триматиме валюту ослабленою.