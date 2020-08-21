Зберігати гроші у фінансових установах під відсотки чи вдома під матрацом? Це питання залишається спірним багато років. Однак в умовах кризи більш актуально задуматися над іншим – у якій валюті зберігати гроші.

Детальніше розбіратися у тому, як примножити власні заощадження – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Останні валютні тенденції: євро зростає, а долара падає

Назвати гривню стабільною валютою сьогодні не доводиться. Через економічне падіння вже кілька місяців поспіль нацвалюта демонструє значні коливання. Через світову кризу просів і долар. А от євро зростає.

Що відбуватиметься з валютою восени та як не втратити свої заощадження – пояснив Віктор Таран, трейдер-аналітик Міжнародної Академії біржової торгівлі . За його словами, долар на світовому ринку слабшає через монетарну політику Федеральної резервної системи США, у зв'язку з відсотковою ставкою, що тримається менше нуля.

Ймовірно, восени долар буде виглядати гірше за євро та навіть єну,

– прогнозує експерт.

Що буде з гривнею?

Щодо гривні, то українська національна валюта після девальвації, пов'язаної з відставкою голови НБУ, стабілізувалась і перебуває в торговому коридорі – 27,5-28 гривень за долар. Віктор Таран стверджує, що така ситуація збережеться недовго.

Ситуація нестабільна, криза ще не минула, економіка пробуксовує і пандемія коронавірусу, друга хвиля, скоріш за все, що також буде. Тому утримати курс гривні буде важко і девальвація гривні також буде,

– заявив аналітик.

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У яких валютах краще зберігати гроші: поради експерта

Традиційно вважається, що для диверсифікації ризиків співвідношення має бути один до трьох, стверджує Віктор Таран. Третю частину зберігаємо в національній валюті, ще третю частину – в доларах і ще одну частину – в євро.

Справді, євро зараз є більш стабільною валютою, ніж долар, тому було б логічно розділити свої активи на чотири частини, дві з яких інвестувати саме в євро,

– рекомендує Таран.

Інвестиції у фінансові ринки – найприбутковіше вкладення

При невисоких відсотках на банківські депозити, зберігати гроші у фінустановах – сьогодні недоцільно. Нині вигідніше інвестувати на фінансових ринках, це дасть змогу зберегти гроші від інфляції і нестабільної ситуації в економіці.

Щоб отримати стабільний і прибуткових портфель, краще інвестувати в іноземну валюту, а також можна розглянути такі фінансові інструменти як дорогоцінні метали та активи світових компаній.

Отже, у період нестабільної економічної ситуації, фахівці Forex Club радять зберігати заощадження у різних валютах. А також вкладати їх в активи різних компаній. Тоді можна мінімізувати ризики на курсових коливаннях і примножити заощадження.