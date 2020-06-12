Цілий ряд подій, пов'язаних з пандемією коронавірусу, призвів до тряски світової економіки.

Ціни на нафту побили всі антирекорди, фінансова звітність майже більшості великих корпорацій за перший квартал року показує серйозні збитки, а фондові індекси "розсипаються" один за одним. Насправді, будь-яка криза дає можливість заробити, головне – знати, як це робити. Разом з Forex Club ми підготували тест, в якому ви можете перевірити, наскільки розбираєтеся в фінансових ринках і вмієте отримувати користь із криз та потрясінь. Або нарешті дізнатися, що означають загадкові символи S&P 500 і термін хедж-фонд.