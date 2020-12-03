Частину трансакцій у Японії будуть проводити з цифровим юанем вже наступного року. Це шанс для Японії наздогнати світовий прогрес у цифровізації валют.

У Японії сподіваються прискорити розвиток економіки та забезпечити перехід на безготівкові платежі завдяки впровадженню цифрової єни. Про це повідомляє "Мінфін", посилаючись на слова міністра фінансів Таро Асо.

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Чому вводять цифрову єну

З метою просування цифровізації при створенні цифрової єни та проведенні експериментів з нею залучено понад 30 великих банків, брокерських і телекомунікаційних компаній, комунальних служб і роздрібних торговців Японії. Це перший крок на шляху реалізації планів центрального банку щодо переходу на цифрову валюту.

Експерти вже відзначали відставання японської економіки від світового тренду по впровадженню крипто- і цифрових валют. Однак наразі очевидно, що керівництво країни має намір надолужити втрачене. Тож глобальні досягнення у галузі фінансових технологій незабаром стануть доступні і на японському ринку.

Як запустять єну

Ініціативна група розробників з трьох найбільших японських банків створить загальну розрахункову платформу, на якій запустять цифрову єну. Різні цифрові платформи в Японії конкурують і залишаються несумісними одна з одною, на відміну від Китаю, де на ринку домінує кілька великих майданчиків.

В Японії є багато цифрових платформ, але жодна з них не є достатньою великий, щоб проводити готівкові платежі,

– зазначив голова ініціативної групи Хіромі Ямаока.

На початкових етапах право емісії цифрової валюти мають тільки кілька приватних банків. У разі позитивного результату цифрову єну зможуть емітувати й інші фінустанови країни.

Цікаво, що Японія входить до переліку країн, які найчастіше використовують готівку. Безготівкові розрахунки становлять лише 20% від загального обсягу. Це набагато нижче, ніж у США (45%) або Китаї (70%).

Цифрова валюта у світі

Понад половина центробанків у світі вивчають питання випуску власної цифрової валюти, згідно з даними Світового банку станом на 2019 рік. Зате 15% прийняли рішення цього не робити взагалі.

Нагадаємо, що й Україна рухається у схожому напрямку. Вчора, 3 грудня, Верховна Рада прийняла законопроєкт про віртуальні активи. А в НБУ заявили про серйозні наміри щодо випуску цифрової гривні.