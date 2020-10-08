У ЄС можуть ввести цифровий євро: розробку розпочнуть у 2021
ЄЦБ до середини 2021 року розпочне розглядати та вивчати цифровий євро. Для чого Європі цифрова валюта, читайте на Фінанси 24.
Про свої наміри Європейський центральний банк (ЄЦБ) заявив у звіті, опублікованому 2 жовтня, пише Cointelegraph.
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Програму віртуальної валюти, в рамках якої будуть займатися розробкою та дослідженням цифрового євро, розпочнуть у середині наступного року. На цьому етапі хочуть дослідити як введення цифрової валюти вплине на всіх сторін та яким чином цю валюту регулюватимуть, зокрема і її кількість.
Для чого вводити цифровий євро
У звіті йшлося про те, як цифровий євро може вплинути на роздрібні платежі та захистити платежі в майбутньому, адже цифрові валюти можуть забезпечити більше фінансової доступності.
У ЄЦБ заявляють, що прагнуть бути готовими до випуску цифрового євро.
Цифровий євро може підтримати цілі Євросистеми, надавши громадянам доступ до безпечної форми грошей у швидко мінливому цифровому світі. Це підтримало б прагнення Європи до продовження інновацій. Це також сприяло б його стратегічній автономії, надаючи альтернативу іноземним платіжним операторам для швидких та ефективних платежів у Європі та за її межами,
– йдеться у звіті.
Вимоги до цифрового євро
ЄЦБ заявив, що існує кілька вимог, яким повинен відповідати цифровий євро, якщо його таки створять.
- Він повинен йти в ногу з технологіями і бути доступним.
- Повинен відповідати характерним особливостям готівки, бути простим у користуванні, бути безкоштовним та захищати приватність.
- Цифровий євро повинен також мати функціональні можливості не менш привабливі ніж мають іноземні валюти.
- Євро повинен бути інструментом для вдосконалення монетарної політики.
- Цифровий євро повинен витримувати екстремальні події, такі як глобальна пандемія.
- Цифровий євро також повинен бути доступний за межами Єврозони.
- Дизайн валюти повинен бути екологічним, тобто він повинен базуватися на технології, яка мінімізує екологічні наслідки.
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ЄЦБ не хочуть, щоб цифровий євро розглядали як засіб інвестування чи криптовалюту, а радше як спосіб оплати, щоб уникнути коливань в ціні.