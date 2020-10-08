ЄЦБ до середини 2021 року розпочне розглядати та вивчати цифровий євро. Для чого Європі цифрова валюта, читайте на Фінанси 24.

Про свої наміри Європейський центральний банк (ЄЦБ) заявив у звіті, опублікованому 2 жовтня, пише Cointelegraph.

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Програму віртуальної валюти, в рамках якої будуть займатися розробкою та дослідженням цифрового євро, розпочнуть у середині наступного року. На цьому етапі хочуть дослідити як введення цифрової валюти вплине на всіх сторін та яким чином цю валюту регулюватимуть, зокрема і її кількість.

Для чого вводити цифровий євро

У звіті йшлося про те, як цифровий євро може вплинути на роздрібні платежі та захистити платежі в майбутньому, адже цифрові валюти можуть забезпечити більше фінансової доступності.

У ЄЦБ заявляють, що прагнуть бути готовими до випуску цифрового євро.

Цифровий євро може підтримати цілі Євросистеми, надавши громадянам доступ до безпечної форми грошей у швидко мінливому цифровому світі. Це підтримало б прагнення Європи до продовження інновацій. Це також сприяло б його стратегічній автономії, надаючи альтернативу іноземним платіжним операторам для швидких та ефективних платежів у Європі та за її межами,

– йдеться у звіті.

Вимоги до цифрового євро

ЄЦБ заявив, що існує кілька вимог, яким повинен відповідати цифровий євро, якщо його таки створять.

Він повинен йти в ногу з технологіями і бути доступним. Повинен відповідати характерним особливостям готівки, бути простим у користуванні, бути безкоштовним та захищати приватність. Цифровий євро повинен також мати функціональні можливості не менш привабливі ніж мають іноземні валюти. Євро повинен бути інструментом для вдосконалення монетарної політики. Цифровий євро повинен витримувати екстремальні події, такі як глобальна пандемія. Цифровий євро також повинен бути доступний за межами Єврозони. Дизайн валюти повинен бути екологічним, тобто він повинен базуватися на технології, яка мінімізує екологічні наслідки.

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ЄЦБ не хочуть, щоб цифровий євро розглядали як засіб інвестування чи криптовалюту, а радше як спосіб оплати, щоб уникнути коливань в ціні.