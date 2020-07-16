У JPMorgan вважають, що євро ростиме відносно американського долара доволі тривалий час. Все тому, що реакція ЄС на економічні виклики, пов'язані з пандемією, була успішніша за реакцію США.

Рішуча монетарна політика Європейського центрального банку як реакція на коронавірус та перспектива створення фіскального союзу зняли історичні ризики з валюти євро, заявив Сем Зієф, керівник валютної стратегії в JPMorgan, пише CNBC.

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Що буде з євро

Нещодавно JPMorgan підвищив цільову ціну на євро до 1,15 долара за європейську валюту у 2020 році та 1,20 долара у 2021. Євро в четвер вранці торгувалося на рівні близько 1,14 долара.

Зієф пояснює зміцнення євро реакцією ЄЦБ та прогресом до потенційного фіскального союзу для країн-членів ЄС. Таку пропозицію подав Європейський фонд відновлення. Її обговорять на саміті Ради ЄС у ці вихідні.

Менеджери з глобальних інвестицій, менеджери з активів глобального центрального банку завжди мусили враховувати певний ризик для валюти, яка могла з якихось причин обвалитися в майбутньому. Ми вважаємо, що така потужна реакція ЄЦБ усунула ці ризики,

– заявив Зієф.

Як ЄЦБ рятує економіку ЄС

ЄЦБ збільшила свою програму екстрених закупівель у зв'язку з пандемією (Pandemic Emergency Purchase Program) на 600 мільярдів євро (686 мільярдів доларів) до 1,35 трильйона євро в червні. Тим часом ЄС оголосив у травні про Фонд на відновлення з сумою в 750 мільярдів євро. Вважають, що цей фонд допоможе вивести економіку блоку з кризи в галузі охорони здоров'я.

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Із долара в євро

Зієф вважає, що інвестори почнуть переводити частину свого капіталу з Америки у Європу, з долара у євро. Експерт вважає, що підстави для сильного долара зникли. Процентні ставки на мінімумі, а за багатьма показниками долар переоцінений. У США вже немає за рахунок чого вийти з кризи краще, ніж інші країни. Америка зараз на рівні з іншими.