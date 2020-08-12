Долар падає відносно основних валют світу, а євро перебуває в найкращому за 10 років стані. Що відбувається на ринку валют, читайте на Фінанси 24.

Аналітики зараз найбільш оптимістичні щодо майбутнього євро за майже десятиліття. Попит на валюту піднімає її в ціні щодо інших валют світу, зокрема й долара, пише Fortune.

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Чому євро росте

У ЄС оперативно зреагували на загрозу коронавірусу, виділивши для цього гроші зі спеціального фонду розміром в 750 мільярдів євро. Зусилля ЄС щодо контролю над коронавірусом та відновлення економіки виглядають особливо перспективно в порівнянні з США. Ці фактори створюють основу для довготривалої зміни ролі євро.

Це не питання зростання цього року чи наступного року – це дійсно щось більш структурне. Стратегія ЄС змінює погляд на фінансові ринки єврозони значною мірою,

– сказав американський аналітик Ніколас Верон.

Експерт додав, що разом із зміною ролі євро зросте в ціні.

Основою міцності євро є Фонд з відновлення розміром в 750 мільярдів євро (882 мільярди доларів). Фонд фінансують з продажу облігацій. Він вже допоміг заспокоїти інвесторів.

У поєднанні з іншими програмами, наявність Фонду знизила ризики у ЄС до найнижчого з часів лютого (тобто допандемічних часів) рівня.

У липні євро стрибнув на 4,8%, пролетівши межу, яка обмежила його приріст у 2008. Це розкрило потенціал до подальшого росту і змусило аналітиків переглянути свої прогнози.

Євро проти долара

Українці цього не бачать, але насправді долар падає. Та через знецінення гривні, для нас все виглядає навпаки. Насправді з лютого долар впав із 1,07 за євро до 1,18. Це падіння більш, ніж на 10%.

Наразі є більші підстави для сильного євро, ніж долара, який втрачає свої позиції щодо основних валют світу.

Долар пережив найгірший липень з 2010 року, закривши місяць майже на найнижчому рівні майже за два роки.

Причинами падіння долара у липні були:

збільшення випадків хворих на COVID-19 (перевищило 5 мільйонів);

протистояння між демократами та республіканцями щодо стимулювання економіки;

новин про спірні вибори у листопаді цього року.

Ризики для долара грають на користь євро.

Є ознаки, що єврозоні вдалося розірвати зв'язок між відновленням економіки та посиленням вірусу. Це сприяє збільшенню прогнозів щодо зростання. Незважаючи на те, що Європа одна з перших у світі закрилася через коронавірус, ВВП може зрости на 5,5% у 2021, що на 1,5% вище, ніж в США, згідно з прогнозами аналітиків Bloomberg.

Чи варто купувати євро

Стратегіст Societe Generale SA Кенет Брукс рекомендує купувати євро замість долара у середньостроковій перспективі. З ним погоджується колега з Mizuho International Plc Пітер Чатвелл.

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Це не просто зростання. Євро зросте до 1,30 долара до липня 2021 року. Європейська валюта ще ніколи не була ближчою до цього,

– розповів Чатвелл.

Водночас аналітики застерігають, що друга хвиля пандемії може змінити тенденцію росту євро.